El PP responde a Cayetana Álvarez de Toledo: «El martes pudo ir al Pleno y no apareció» Críticas internas a la exportavoz por cargar contra el partido desde Youtube: «Se está convirtiendo en una caricatura de sí misma»

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 09/09/2020 14:31h

La guerra interna de Cayetana Álvarez de Toledo con su partido, el PP, continúa. La exportavoz del Grupo parlamentario Popular en el Congreso ha criticado a su partido desde Youtube, supuestamente por relegarla al no permitirle asistir al Pleno de control de este miércoles. Desde el PP se le ha respondido: el aforo se limitó, siendo ella portavoz, por seguridad ante el coronavirus, y en la sesión de control tienen preferencia los dirigentes del partido y del grupo. No obstante, señalan, «el martes también hubo Pleno, Cayetana pudo ir cuando quisiera, pero no apareció en todo el día».

El foco mediático es mucho mayor en el Pleno del miércoles, con sesión de control, que el martes, con sesión ordinaria de debate de iniciativas legislativas, mucho más aburrido y con menos atención de las cámaras.

Ya con Álvarez de Toledo como portavoz, se decidió que había que limitar la asistencia. En este caso solo pueden ir a la vez el 50 por ciento, es decir, 44 diputados (de un total de 89). Y como es Pleno de control tienen preferencia la dirección nacional del PP, la dirección del Grupo, los distintos portavoces y como es obvio los que van a preguntar a los ministros. Ahí no entra Álvarez de Toledo, que ahora es una diputada de base, y por tanto no forma parte de ningún órgano de dirección.

Entre los diputados populares volvieron a escucharse críticas a la exportavoz, por cargar una vez más contra el partido, esta vez desde Youtube. «Se está convirtiendo en una caricatura de sí misma», se comentó.

Fuentes del PP recordaron que cuando era portavoz fue ella la que envió un whatsapp a los diputados para recordarles que el aforo estaba limitado y no podían acudir todos a los plenos, algo que sentía.

Así explicó a los diputados del PP la decisión de permitir la entrada de solo 11 populares (más tarde se ampliaría hasta la mitad): «Sé que para muchos es una decepción. Sois muchos, muchísimos, los que me habéis escrito ofreciendo o incluso pidiendo venir. Os doy las gracias con emoción y me comprometo a mantener la presión para que, más pronto que tarde, todos podáis trabajar desde vuestros escaños».