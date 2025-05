El PP reclama al Gobierno un pacto de Estado para superar la crisis económica y sanitaria

El vicesecretario de Comunicación y diputado del PP por Málaga, Pablo Montesinos , denunció este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez «no tiene un plan claro» para afrontar la situación crítica que vive España e hizo un llamamiento al Ejecutivo para que abandone la radicalidad, vuelva a la moderación y suscriba con los populares un pacto de Estado para salir de la crisis jurídica, sanitaria y económica a lo largo del mes de agosto.

Los partidos de la oposición apuestan así por trabajar intensamente durante el tradicional mes de vacaciones. Con una moción de censura planteada por Vox en ciernes, su líder, Santiago Abascal, también ha asegurado que trabajará durante el mes de agosto y que tendrá su despacho abierto para negociar los apoyos a su iniciativa, incluido el nombre del candidato a presidente del Gobierno, que podría no ser de su partido.

Según los populares, los rebrotes de coronavirus y la profunda crisis económica indican que «no hay ni un minuto que perder; el Gobierno tiene que reaccionar, tiene que actuar«, y no debe desaprovechar el mes de agosto.

Montesinos insistió en que «los españoles se merecen un Gobierno con un plan jurídico, económico y sanitario ante los rebrotes, y no un Gobierno que les mienta con un comité de expertos fantasma, que no diga la verdad sobre el número de fallecidos en esta pandemia y que siga aumentando el número de asesores y altos cargos».

A su entender, en este momento el Gobierno «todavía no tiene un plan claro, detallado, ante los contagios» que se están reproduciendo por todo el territorio nacional como ha quedado patente «en la Conferencia de Presidentes de la pasada semana tras la que, por primera vez, el presidente del Gobierno no compareció en rueda de prensa después de pactar en la penumbra con el Partido Nacionalista Vasco».

Además, denunció que «en las últimas semanas, estamos comprobando con estupefacción cómo el Gobierno vuelve a ir por detrás de los acontecimientos». «Pedro Sánchez ha pasado del todo a la nada, del estado de alarma a mirar sistemáticamente para otro lado. España no se merece un Gobierno de brazos caídos, sobrepasado por las circunstancias», por lo que instó a Sánchez a pactar con el PP en beneficio de los españoles.

Criticó en concreto a la ministra de Hacienda que «el pasado fin de semana dijo que lo peor de la crisis ya ha pasado«. »¿Cómo se puede ser tan irresponsable?, ¿Cómo se puede decir que la crisis ya ha pasado cuando la economía se está desplomando?, cuándo tantos compatriotas se están yendo a las listas del paro, cuándo hay tantos miles de españoles que todavía no están cobrando los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo». «España no se merecen un Gobierno que diga que no pasa nada, que vuelva otra vez a los brotes verdes y que no aporte soluciones», remachó.

«Este mismo mes de agosto, podemos tener un 'plan B' jurídico que dé certidumbre a las comunidades autónomas, el PP ya lo ha presentado y sólo hace falta que el Gobierno se ponga a trabajar. Este mes de agosto, también podemos avanzar en un gran pacto 'Cajal' por la sanidad, pues el PP ya lo ha detallado y únicamente hace falta que Sánchez pase de la radicalidad a la moderación. Y este mes de agosto también podríamos tener un plan de choque económico, con medidas para reactivar el turismo, ya que el PP lo ha desgranado y sólo hace falta que Sánchez coja el toro por los cuernos», indicó el responsable popular.

Además, Montesinos anunció que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha pedido los informes «en los que el Ministerio de Sanidad se basó durante la desescalada para decidir qué comunidades autónomas pasaban de una fase a otra. Queremos saber también qué técnicos y qué expertos realizaron los informes que asesoraron al ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante el desconfinamiento».