El PP pide reprobar al senador Mulet por insultar a un alcalde de Soria El grupo parlamentario popular en la Cámara Alta le exige al político de Compromís pedir perdón y abandonar esas formas para no desprestigiar la política

Enrique Delgado Sanz

@Delsanz Seguir Madrid Actualizado: 24/08/2018 01:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El grupo parlamentario popular en el Senado registró ayer una moción para reprobar al senador de Compromís Carles Mulet que, como adelantó ABC, insultó al alcalde de Valdelagua del Cerro (Soria), quien le reprochó por carta que solo se acordara de ellos para cambiar el nombre de una calle por la ley de Memoria Histórica y no pusiera el mismo ahínco en combatir la despoblación, problema de una localidad que apenas tiene 20 habitantes.

«Hay que ser cretino para enviar esa carta y aplaudirla», dijo Mulet en Twitter sobre Ruyman Domínguez, alcalde de Valdelagua. «Se ve que cuando un pueblo se va despoblando el último que queda es el tonto del pueblo y le hacen alcalde», añadió el senador días después sobre el primer edil.

La situación no es nueva y así lo denuncia el PP en su moción, a la que ha tenido acceso ABC, ante la comisión de Entidades Locales. «Mulet es conocido por el uso recurrente de imprecaciones y descalificaciones personales durante los debates parlamentarios», explica en el texto Ignacio Cosidó, portavoz del PP en la Cámara Alta, quien exige al senador Mulet que, si no quiere ser reprobado, «abandone estas formas y pida disculpas al regidor de este pequeño municipio».

Y hay q ser cretino para enviar esa carta y también para aplaudirla. Me da igual donde este ese y otros pueblos y lo habitantes que tenga. — Carles Mulet (@carlesmulet) 10 de agosto de 2018

Como suscribe Cosidó, «el insulto y la descalificación personal, como arma política, son conductas que lo único que consiguen es desprestigiar esta actividad (la política) y aumentar la desafección hacia esta de los ciudadanos».

No se ponen a su nivel

En Valdelagua, como explicó en su día el alcalde a este diario, no quieren hacer de la polémica una guerra abierta ni llegar a los insultos. Eso sí, cambiarán el nombre de la calle. «Pero no por la carta, sino para evitar más polémicas», especificó el alcalde, quien lamentó que con ese dinero podría plantar varios árboles en un parque infantil o comprar una estufa de pellets para una biblioteca donde, en invierno, «los vecinos van con bufanda».

El cambio no eximirá a sus veteranos vecinos -el más joven tiene 40 años- de realizar los farragosos trámites que implica modificar la calle donde vive uno, aunque sea para cumplir la Ley de Memoria Histórica. «Habrá que ir a Soria a cambiar la dirección en el DNI, llamar a los de la luz...», enumeró Rodríguez, quien avanzó al ser entrevistado que el nombre de la nueva calle ya está pensado y vendrá con una sorpresa para Mulet: «No le gustará pero tendrá que aguantarse porque no lo podrá cambiar».