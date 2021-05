El PP pide por carta a Carmen Calvo que desbloquee su ley de pandemias para que se pueda debatir ya La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, pretende que se vote su toma en consideración este 25 de mayo

El PP no escatima esfuerzos y persiste hasta el final en su intento de aprobar un plan B jurídico para que se puedan aplicar restricciones frente al Covid-19 con garantía jurídica sin necesidad de acudir al estado de alarma. Este jueves, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha enviado una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para que se agilice la tramitación y el próximo 25 de mayo pueda debatirse en el pleno su toma en consideración.

En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, la portavoz parlamentaria pide al Gobierno «cortesía parlamentaria» para que no agote el plazo de conformidad, otorgándolo antes de la Junta de Portavoces del próximo martes, para que una semana después ya vaya la iniciativa a pleno. El PP ya defendió su plan B en noviembre, pero entonces la Cámara Baja rechazó su toma en consideración entre acusaciones de inconstitucionalidad.

Existe debate jurídico en torno a si pueden limitarse derechos fundamentales con una legislación ordinaria o no. El PP plantea modificar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para que se puedan introducir restricciones en caso de pandemia que den seguridad jurídica y no aboquen al actual escenario, donde unos tribunales avalan las medidas tomadas por los gobiernos autonómicos y otros las rechazan. También hay pendiente de debate una propuesta de Cs, que plantea que para evitar la disparidad de criterio sea la Audiencia Nacional quien ratifique o no las restricciones invocadas sin que medie un estado de alarma.

Los populares llevan meses reclamando ese plan B, que entienden que no limitaría los derechos de una forma tan drástica como el estado de alarma, y que permitiría hacer «intervenciones quirúrgicas» en función de las necesidades de cada momento y de cada territorio. Ahora, al contrario que el pasado noviembre, hay socios del Gobierno que se han abierto a discutir una reforma en ese sentido, ante la pasividad del Ejecutivo, que entienden que aboca a un «caos jurídico». Los partidos introducen matices a la propuesta del PP, pero desde el Grupo Popular se plantea su iniciativa como marco para empezar a discutir y pactar una alternativa al estado de alarma que no aboque a las diferencias entre territorios que se están viendo.

Desconcierto

Gamarra, en la carta, denuncia que desde que decayó el estado de alarma el 9 de mayo se ha generado «un desconcierto» que, apunta, «desgraciadamente puede influir en la evolución de la pandemia provocada por el Covid-19 en España». Estos primeros días sin estado de alarma, hay tribunales que han amparado toques de queda decretados por gobiernos autonómicos y otros que los han rechazado por considerarlos demasiado lesivos para los derechos fundamentales. Estos segundos opinan que para una medida tan drástica como un confinamiento domiciliario por horas es necesario un estado de alarma.

«El Gobierno ha pretendido paliar su inacción abriendo la vía para que sean las comunidades autónomas las que recurran a los tribunales de Justicia, con el consiguiente caos», incide Gamarra en la carta a Calvo, a quien le recuerda que su proposición de ley, calificada por la Mesa del Congreso el pasado 20 de abril, está pendiente de la conformidad del Gobierno desde entonces.

Al PP le toca cupo

El PP tiene cupo para defender proposición de ley en el pleno de la semana del 25 al 27 de mayo, pero una semana antes la Junta de Portavoces debe fijar su contenido. Es por ello por lo que Gamarra apremia a la vicepresidenta del Gobierno a conceder la conformidad para que la propuesta de los populares sea debatida ya esa semana. No obstante, el pleno solo podría aprobar entonces la toma en consideración, dando lugar al resto de la tramitación de la norma. Aun con una tramitación acelerada y de urgencia, la propuesta del PP, que el Gobierno ya ha dicho que no está dispuesto a apoyar, podría aprobarse como pronto un mes después.

«¿Es necesario un plan B jurídico en el momento en el que nos encontramos? Sí. Y son necesarias reformas legislativas. Seguimos en el mismo caos en el que estábamos ayer», ha agregado Gamarra, en declaraciones en el patio del Congreso.