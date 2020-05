El PP ve más cerca la reagrupación del centro-derecha por el «caos» de Sánchez La dirección nacional de los populares da su total respaldo a la gestión de Ayuso

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 12/05/2020 02:42h

El PP ha empezado la novena semana del estado de alarma con la sensación de que está acertando en su oposición firme y dura frente al «caos» de Sánchez. Los populares creen que la encuesta de GAD3, que publicó ayer ABC, y que muestra una fuerte subida del partido de Pablo Casado hasta situarse a solo cinco escaños del PSOE, es un «aval» a su estrategia y a su «plan B».

El líder del PP se siente respaldado tras abstenerse en la votación sobre la prórroga del estado de alarma, y está convencido de que la «nefasta» gestión de Sánchez está empujando a un reagrupamiento acelerado del centro-derecha en torno a los populares, según fuentes de Génova. Eso sí, en el PP ven «incomprensible» que el PSOE siga tan alto, con 120 escaños estimados, los mismos que obtuvo en las elecciones de noviembre. Según los datos de GAD3, el PSOE compensa su pérdida de votos con una recuperación de electores de Unidas Podemos y Más Madrid.

«La labor de oposición del presidente Casado, en defensa del interés general, está siendo refrendada por los españoles, según la encuesta de ABC», destacó el portavoz del PP, Pablo Montesinos. «Pese a los ataques sistemáticos de la izquierda contra Casado y los gobiernos del PP, los españoles están viendo en nuestro partido una alternativa al caos y las mentiras del Gobierno de España», advirtió.

Los populares sostienen que la encuesta refleja el apoyo social a sus propuestas y recuerdan que «el sondeo se realiza cuando Casado plantea en el Congreso el plan B, que permite mantener el mando único sanitario o la limitación de movimiento sin mantener un estado de alarma contra las libertades, como pretende Sánchez».

Comisión del Congreso

Casado presidió ayer un largo comité de dirección nacional del PP, donde se analizó la línea que ha de seguir el partido en las próximas semanas, que pasará por un distanciamiento del Gobierno y de su decisión de mantener el estado de alarma, aún sin fecha clara de caducidad. A la reunión asistieron Ana Pastor y Enrique López, como coordinadores para impulsar los trabajos que el PP llevará a la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción. Según los populares, plantearán «propuestas claras, sencillas y directas al corazón de nuestra economía, de las pymes y de los autónomos».

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, hizo un rápido balance del primer día de la «fase 1» de la desescalada, que empezó ayer en algunos territorios: «Caos, carencia de rumbo, falta de protección y de criterio único para las comunidades autónomas». El número dos del PP denunció que el Gobierno no haya seguido los mismos criterios para todas las comunidades, a la hora de decidir el salto de fase. A su juicio, Sánchez ha actuado con criterios «subjetivos y caprichosos». Según García Egea, es intolerable que se desconozcan los criterios, el nombre de los expertos y los indicadores que han llevado al Gobierno a decidir qué territorios pasan de fase.

Los dirigentes del PP se reunieron tras una semana en la que el PSOE y el Gobierno han dirigido todos sus ataques contra la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, protagonista de varias polémicas en los últimos días, bastante movidos para ella desde el punto de vista político. Desde la dirección nacional del PP se respaldó la gestión de Ayuso y se denunció la «campaña» de acoso contra su Gobierno regional.

Ayuso participó por la tarde en el Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico. Su presentador fue José María Aznar, uno de los políticos que más admira la presidenta madrileña. Aznar elogió a Ayuso a su manera. Recordó que cuando él estaba al frente del Gobierno, Hugo Chávez tenía auténtica «fijación» con él. Bill Clinton le hizo una confesión por aquellas fechas: «José María, eres la persona que más envidio del mundo. No sabes lo que yo daría por que Chávez me insultara a mí todos los días». Una anécdota que dio pie a Aznar para decir a Ayuso: «Hoy en día no sabes lo que te envidio por que los hijos de Chávez te insulten a ti y no a mí».