El PP a Marlaska: «Prefieren ponernos un bozal que una mascarilla» Ofensiva de los populares en el Senado contra el ataque a la libertad de expresión, «todo lo que no les favorece, es un bulo»

Paloma Cervilla SEGUIR MADRID Actualizado: 21/04/2020 18:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los intentos del Gobierno para limitar la libertad de expresión con el rastreo de informaciones en las redes sociales y los teléfonos móviles centró ayer gran parte del enfrentamiento entre el Partido Popular y el Gobierno en la sesión de control en el Pleno del Senado.

El primero en abrir el fuego contra el Ejecutivo fue el portavoz del Grupo Popular, Javier Maroto, que aprovechó una pregunta a la ministra de Asuntos Económicos, Nadie Calviño, para recriminarle al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «parece que en vez de querer ponernos una mascarilla en la boca a todos, prefiere ponernos un bozal. Parece que el Gobierno dedica más tiempo a perseguir las propuestas que a perseguir la pandemia».

Maroto afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez pasará a la historia "por ser el Gobierno del bochornoso episodio de las mascarillas falsas compradas como verdaderas. Han estado en la mentira, actúan en la soberbia con ministros que dicen que aquí no hay que pedir perdón por nada"

Seguidamente, el senador Carlos Floriano, también del Grupo Popular, en su pregunta al ministro del Interior le pidió que "no ataque la libertad de expresión, si no se hacen test, hay que denunciarlo, si hay más muertos de os que dicen, hay que denunciarlo, si la gestión es atolondrada y soberbia, hay que denunciarlo y usted tiene que garantizar que esa crítica se pueda hacer. El general de la Guardia Civil no tuvo un lapsus, siguió las instrucciones del Gobierno".

Floriano insistió en que en democracia "los críticos no tienen que callarse, si quieren unidad no cambien mordazas por mascarillas, mordazas por test y mordazas por los familiares muertos".

El ministro se defiende

Posteriormente, el senado David Erguido, se ensarzó con el ministro Grande-Marlaska y le pidió explicaciones sobre "si se está utilizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines políticos o si se están buscando disidentes en las redes sociales". Además, afirmó que "imponen su verdad oficial todo lo que no favorece al Gobierno es un bulo mientras que miles de usuarios falsos dan un like a las cuentas oficiales del ministerio""

El ministro se defendió afirmando que la monitorización de las redes sociales solo es para "investigar ciberataques, contra los delitos de odio al personal sanitario y para evitar informaciones falsas, que solo tienen un móvil, un móvil lucrativo o de causar alarma social con falsedades evidentes".

Marlaska admitó que se "ha querido proteger al conjunto de instituciones del Estado, no solo el Gobierno central, sino el senado, el Congreso, el Poder Judicial, las Comunidades autónomas". En este sentido, señaló que "yo nunca voy a introducir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, ¿quien va a intentar instrumentalizarlas?".

Finalmente, admitió que hay que hacer autocrítica y rendición de cuentas "pero arrepentimiento, no, porque eso implica culpabilidad. Hemos cometido errores y podríamos haberlo hecho mejor, incluso mucho mejor".