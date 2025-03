El PP frena en la comunidad de Madrid el desembarco de ediles de Cs

Ciudadanos se desintegra en la Comunidad de Madrid . Una gran parte de los 257 concejales que la formación naranja obtuvo en las elecciones municipales de 2019 han contactado con el Partido Popular para solicitar integrarse en sus filas. Esta ... desbandada de ediles, dispuestos a dar un paso al frente, y que llaman a la puerta de la sede de los populares, ha llevado a esta formación política a frenar un desembarco que se quiere realizar de forma ordenada , según las fuentes consultadas por ABC. Las solicitudes no solo se realizan directamente en la calle Génova , sino que «muchos han contactado con alcaldes del PP, estando en la propia Corporación, diciendo 'yo ya no me veo en este partido'».

Este movimiento se está produciendo en toda la región , pero con especial virulencia en la zona norte y oeste, en municipios como Pozuelo, Boadilla , Las Rozas; así como en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, entre otros. «En esta zona está el voto más pepero», subrayan. El hecho de que todavía faltan dos años para las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2023, ha llevado a los populares a poner en marcha un plan que se ejecutará de forma progresiva. Desde la dirección del Partido Popular se ha optado porque, en una primera fase, los concejales que quieran integrarse en el PP formalicen primero su inscripción en el grupo mixto o de concejales no adscritos. En una segunda fase, posiblemente más cercana a la convocatoria del proceso electoral, la absorción será formal. «Hacer un cribado de gente» «Muchos de ellos ya se habrían venido, pero las cosas hay que hacerlas bien. No queremos hacer una opa hostil, queremos que la gente que venga no venga para hacer daño a un partido o a favor del otro, sino con la convicción de que el Partido Popular es el partido que les representa», aseguran las fuentes consultadas. Los populares señalan que ellos tienen «las puertas abiertas», pero que no todos los que lo han pedido engrosarán las filas del PP . «¿Todos en cualquier circunstancia? No todos, también nosotros tendremos que hacer un cribado de qué gente», sostienen. En el PP están buscando «el mejor momento para todo lo que tendrá que ocurrir. Ahora estamos en otra batalla y cualquier movimiento que hiciéramos en ese sentido iba a pasar muy desapercibido. No es en el cortísimo plazo». El interés de los ediles de Ciudadanos de pasarse al Partido Popular comenzó cuando Albert Rivera dimitió como presidente de esta formación política, tras la debacle electoral de noviembre de 2019. Posteriormente, tras el fracaso de la moción de censura en Murcia, la sangría de fugas ha sido imparable. «El punto de inflexión fue cuando vieron que su partido montaba con el PSOE mociones de censura al PP, eso rompió Ciudadanos en Madrid, que lo deshizo», señalan fuentes conocedoras de los planes de los ediles naranjas. «Ese fue el principio del fin de Ciudadanos», rematan. Ayuso, implicada A día de hoy, el Partido Popular cuenta con 762 concejales en la Comunidad de Madrid y gobierna con mayoría absoluta en Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Boadilla del Monte, de los municipios grandes. En Pozuelo, Majadahonda, Colmenar Viejo y Las Rozas, entre otros, han tenido que contar con votos de Ciudadanos y, en algunos casos, de Vox. De los 179 municipios madrileños, los populares gobiernan en 82. Si los populares consiguieran incorporar a sus filas a una gran parte de estos concejales de Ciudadanos, sumarían muchas más mayorías absolutas en los gobiernos municipales y extenderían el poder que ya tienen con el gobierno del Ayuntamiento de Madrid y el de la Comunidad. La gran incógnita de este desembarco es el futuro de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Aunque muchas de las fuentes consultadas dan por hecho que podría dar el paso al frente de sumarse al proyecto del Partido Popular, ella permanece firme dentro de Ciudadanos. De hecho, Inés Arrimadas la nombró coordinadora del Comité Autonómico, tras la marcha de Ignacio Aguado. El interés de los populares por consolidar el poder que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo, donde ha ganado en todos los municipios, excepto en dos, le lleva a la propia Ayuso a dedicar un día de la semana a visitar pueblos. La presidenta no desatiende esta vida del Madrid rural, como así lo expuso en su discurso de investidura . Noticias relacionadas Inés Arrimadas se enroca ante el pasmo de una parte de Ciudadanos

El PP abre las puertas a Albert Rivera: «Aquí caben todos»

Abandona un diputado, expulsan a un senador, y otra senadora se marcha

