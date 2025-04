El PP ensalza la bandera como símbolo de unión de todos los españoles la víspera de la Fiesta Nacional

El PP ha lanzado la campaña «#12O_LaBanderaQueNosUne» ' para poner en valor lo que simboliza la bandera nacional, con motivo de la celebración este lunes 12 de octubre de la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre.

En los cuarenta segundos de duración, el PP pone en valor lo que simboliza la enseña nacional, que es «unidad y entendimiento, en contra del uso partidista e interesado que hacen otros al convertirla en un elemento de división, polarización y enfrentamiento».

La formación que preside Pablo Casado quiere que todo español «se pueda identificar con la bandera española». Por ello, a lo largo del vídeo se muestran diferentes imágenes de la bandera acompañada por una frase que define lo que representa y lo que no representa, como por ejemplo: ' No pisa a nadie, no se deja pisar' o 'es de todos, no pertenece a nadie'.

Finalmente, el lema con el que se cierra el vídeo - 'la bandera que nos une'- es un llamamiento a «homenajear y respetar» un símbolo en el que caben todos el próximo lunes que es la Fiesta Nacional de España.