El PP cree que Pedro Sánchez subirá la tensión para alimentar a Vox ante las elecciones catalanas Los populares quieren evitar entrar en una campaña «polarizada» en Cataluña y centrarse en los «problemas reales»

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 21/12/2020 12:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP sabe que se la juega en las elecciones autonómicas catalanas. Si se produjera un «sorpasso» de Vox, todos lo interpretarían como un fracaso sin paliativos no solo del candidato, sino también de Pablo Casado, después de su ruptura total con Vox en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, los populares creen que esa hipótesis no se cumplirá y el PP se mantendrá por delante del partido de Santiago Abascal. Alcanzar a Ciudadanos en Cataluña, en pleno declive del partido de Arrimadas, lo ven mucho más complicado, por no decir imposible a día de hoy.

El PP ha planteado una estrategia de campaña en la que quiere salirse de la «polaridad» entre nacionalismo y no nacionalismo, porque ahí saben que Vox puede salir ganando. Los populares se están centrando en lo que llaman «problemas reales» de los catalanes, como la economía, el empleo, los impuestos, los autónomos o la sanidad. Y están convencidos, eso sí, de que Pedro Sánchez intentará alimentar la tensión política para dar alas a Vox, y frenar así una subida del Partido Popular.

En Génova también tienen la certeza de que Sánchez dará algo de oxígeno a Ciudadanos, para evitar una caída demasiado brusca de este partido y permitir que pueda seguir siendo el referente constitucionalista en Cataluña, lo que a su vez impide que crezca más el PP.