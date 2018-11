El Senado aprueba la comisión parlamentaria sobre la tesis de Sánchez El PP fuerza una investigación para verificar si hubo plagio. «Sánchez saldrá de ella convertido en el Doctor Jekyll o Míster Hyde», aseguran los populares. El PSOE denuncia el intento de «humillar» al presidente

Itziar Reyero

El Pleno del Senado ha autorizado este miércoles la creación de una comisión de investigación parlamentaria para determinar si Pedro Sánchez cometió plagio en su tesis doctoral. El PP, con el apoyo de Ciudadanos y de Foro Asturias, pondrá en marcha en las próximas semanas esta comisión «de la verdad» ante la reiterada negativa del presidente del Gobierno a comparecer en la Cámara Alta pese a haberse comprometido a ello. PSOE, Podemos y los grupos nacionalistas han rechazado la propuesta y presumiblemente no participarán en ella pero no podrán evitar que Sánchez finalmente hable públicamente del asunto.

Ahora sí, Sánchez estará obligado a aclarar las sospechas sobre la elaboración y autoría de su trabajo universitario que ha ido desgranando ABC en las últimas semanas. Los trabajos se pospondrán al próximo periodo de sesiones, a partir de febrero. El PP llamará, además de al líder socialista, al economista Carlos Ocaña, coautor del libro que ambos publicaron a raíz del trabajo, así como a profesores que integraron el tribunal que lo evaluó y otras autoridades universitarias.

Los populares han defendido la comisión porque el presidente ha incumplido sus «deberes constitucionales» de someterse al control del Parlamento. El Senado requirió su presencia en una comparecencia monográfica, pero Sánchez se ha negado a ello al considerar que su tesis está un «asunto privado». El PSOE y sus socios de la moción de censura han frenado la petición de PP y Cs para que compareciera en el Congreso y han denunciado el nacimiento de la comisión en el Senado por «partidista».

«La comisión de investigación no tiene ni pies ni cabeza. Su única intención es traer al presiente para tratar de humillarle. No es de interés público, es del interés de su público», se ha quejado la senadora del PSOE María del Carmen Iglesias, quien ha señalado que «si ha habido plagio» lo tendrán que determinar los tribunales, no el Parlamento.

Y ha insistido en que la tesis no debe formar parte del debate público: «La formación académica de un presidente es un asunto estrictamente privado, personal, tanto como pueda serlo el estado civil de un cargo público o si tiene un chalé con piscina. La cosa cambia cuando se descubre que el título ha sido concedido por un trato de favor. Entonces comienza a ser un asunto de interés público», ha enunciado. Acto seguido, ha señalado que la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el archivo de la querella de Vox contra el presidente y ha extendido las sospechas sobre el currículum académico del líder del PP, Pablo Casado, cuyo caso ha sido archivado por la Justicia.

La senadora popular Esther del Brío ha asegurado que el objetivo de la comisión es “saber la verdad” ante el desacato reiterado de Sánchez al Senado pese a que hasta los letrados de la Cámara han ratificado el interés público del asunto avalando la creación de este foro de estudio. «Veremos si Pedro Sánchez sale de ella convertido en el Doctor Jekyll o en Míster Hyde», ha resumido del Brío, catedrática de Economía por la Universidad de Salamanca.

Igual que Podemos, PNV, PDECat o ERC, los socialistas se escudan en que los senadores no están capacitados para evaluar la calidad de un trabajo doctoral. «¿Se van a leer la tesis del presidente, los artículos referenciados y los supuestamente no referenciados? ¿Están ustedes capacitados para eso? La conclusión que saquen, va a ser superior a la del tribunal que evaluó esa tesis?», ha recriminado la socialista a los populares, a los que ha acusado de convertir el Senado «en el epicentro de la frustración del PP por haber perdido el poder».

«Ley mordaza»

El PP ha denunciado que Sánchez intenta aplicar «una auténtica ley mordaza» sobre las Cortes y también sobre los medios que, como ABC, han denunciado irregularidades en su trabajo, y contra los que ha anunciado una demanda judicial. «No va a ser el objetivo de esta comisión a criminalizar al presidente del Gobierno pero sí defender el derecho a la verdad», ha recalcado del Brío. Según ha dicho, la comisión del Senado incorporará la visión del «rigor académico» a lo publicado por la prensa.

Ciudadanos, que ha criticado que el PP llevara al Senado esta comisión, ha votado finalmente a favor porque, a su juicio, existen «dudas razonables sobre si el doctor Sánchez plagió su tesis doctoral, sobre si la pudo hacer una tercera persona y sobre la composición del tribunal que le evaluó que podrían ser afines a su persona», según ha manifestado Javier Alegre.

La portavoz de Foro Asturias, Rosa Domínguez de Posada, que ha firmado junto al PP la iniciativa que hoy se ha debatido, ha acusado Sánchez de burlarse del control de la Cámara pese a que se acumulan las «dudas». «¿Por qué se niega a dar una explicación razonable y razonable sobre su tesis doctoral? ¿Tiene algo que ocultar?», ha inquirido la senadora asturiana.

«Un presidente que se resiste con triquiñuelas a dar explicaciones se asemeja más a un totalitario cualquiera de baja estopa que a un regenerador que nos vendió en la moción de censura», ha sido su denuncia final.

Tanto los portavoces del PDECat, como del PNV y de Podemos han censurado al PP por convertir el Senado en su «cortijo» contra el Gobieno socialista. «Es la Cámara del rebote, la revancha y la venganza parlamentaria», ha afirmado el convergente Josep Lluís Cleries. El vasco Jokin Bildarratz ha insistido en que el Parlamento no es competente para juzgar la calidad de la tesis de Sánchez.

La portavoz de Podemos, Maribel Mora, ha calificado de “oportunista” la comisión. El portavoz de ERC, Miguel Ángel Estradè, ha anunciado que su grupo se abstiene porque teme el carácter «partidista» de un foro que, también en su opinión, debería investigar los escándalos que han afectado a Cristina Cifuentes o a Pablo Casado.

En el turno de cierre, la coportavoz del PP en el Senado, Cristina Ayala, ha censurado la doble vara de medir de Podemos, que protege a Sánchez de dar explicaciones sobre su tesis mientras exige una investigación en el Congreso y en la Asamblea de Madrid sobre la Universidad Rey Juan Carlos. Ayala, que ha exhibido una de las portadas de ABC con las investigaciones sobre el trabajo del presidente, ha insistido en que existen sombras sobre la autoría, sobre el nivel de plagio en su contenido y sobre si Sánchez pudo usar recursos públicos de ministerios para elaborar su tesis.