El PP advierte de que el Congreso debe ejercer el control al Gobierno y no cerrar sus puertas

El Grupo Popular no ha conseguido que el Congreso mantenga su actividad, aunque sea con medidas de seguridad especiales, durante la crisis del coronavirus. Ayer, en la Junta de Portavoces, puso sobre la mesa la propuesta de una Comisión de Seguimiento del Covid-19, pero no tuvo el respaldo del resto de los grupos presentes en la reunión. El Gobierno de Sánchez seguirá así sin control parlamentario, ya sea de forma presencial o telemática.

La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido desde el primer momento que el Parlamento no puede cerrar sus puertas «ni en una guerra», y ha advertido de que el Gobierno no puede quedar sin control parlamentario. Lo cierto es que tanto Sánchez como los ministros se están enfrentando a una de las mayores crisis de la democracia, sin control en el Congreso, clausurado estos días y solo abierto ayer para un Pleno excepcional, en el que se prohibió la entrada a los periodistas.

El PP reiteró en la Junta de Portavoces del Congreso la petición realizada por Pablo Casado durante el Pleno del Congreso, para la creación de una Comisión de seguimiento de la crisis del coronavirus. Los populares defienden que «el Parlamento debe participar activamente en la búsqueda de soluciones a esta crisis con las aportaciones de todos los grupos, así como controlar la acción del Gobierno, fundamento de la existencia de los parlamentos democráticos».

Álvarez de Toledo considera necesaria la Comisión, «al abarcar esta crisis competencias de cuatro ministerios«. Al no tener el apoyo de otros grupos presentes, el PP lamentó no haber recibido el respaldo necesario para que el Congreso »siga ejerciendo plenamente su cometido, a pesar de la situación excepcional en que nos encontramos, de modo que el gobierno siga sometido al control parlamentario«.

El PP ha subrayado que «la democracia no puede tomarse vacaciones en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia» y no comparte que el Parlamento «se convierta, de hecho, en la única institución incapaz de ejercer su función de manera eficaz, sea presencial o telemáticamente».