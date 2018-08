El PP acusa a Sánchez de haberse «olvidado» de Marruecos y lanzar un mensaje a las mafias con sus gestos en inmigración Maroto ha indicado que ha lanzado un mensaje a las mafias que trafican con personas, de forma que acuden a España en lugar de ir a Italia o Grecia

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, considera que el Gobierno socialista con sus gestos en inmigración está «lanzando un mensaje a las mafias» que «trafican con seres humanos». Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haberse «olvidado» de Marruecos, cuya policía es la que «observa a miles y miles de personas en su territorio esperando dar el salto» en la frontera.

En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha indicado que Sánchez debería haber tenido «algún contacto» con el Gobierno de Marruecos. «Supongo que debería tener alguna relación con ellos y tendría que escuchar cuál es su posición en relación con el Sáhara o los problemas que hay con la pesca; la típica relación normal que ha caracterizado a los gobiernos de España de todos los colores con el reino de Marruecos», ha manifestado.

En este sentido, ha insistido en que «cuando hay ausencia de relación, eso también genera dificultades y problemas». «Pedro Sánchez se ha olvidado de que tenemos vecinos en el sur, Marruecos», ha dicho, para añadir que es un país al que hay que «escuchar y tener muy presente» porque es el «vecino de frontera en Ceuta y Melilla».

El «buenismo» y el «discurso perverso»

Maroto ha subrayado que hay que tener «una relación de vecindad» con Marruecos y ha asegurado que «ignorar ese vínculo puede generar dificultades». Sin embargo, ha dejado claro que el PP no va a «culpabilizar» a Marruecos de lo que esa pasando, ya que, a su entender, es el Ejecutivo de PSOE el que está «lanzando un mensaje a las mafias» con su política de gestos, produciendo «ese efecto llamada».

En este sentido, ha indicado que el discurso del Ejecutivo del PSOE está lanzando un mensaje a las mafias que trafican con personas, de forma que acuden a España en lugar de ir a Italia o Grecia. Según ha añadido, el Gobierno hace un «discurso fácil» que permite que «esa ruta sea más operativa».

«No solo es un efecto llamada, es un discurso irresponsable porque solo coge una de las dos patas que necesita este tema; coge solo la parte de la solidaridad, que compartimos al cien por cien, pero si la inmigración no es legal, ordenada, vinculada al trabajo y no respetuosa con nuestras leyes, no es la inmigración adecuada», ha afirmado para agregar que «si el buenismo lo es todo, se convierte en un discurso absolutamente perverso».