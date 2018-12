La política animalista de Sánchez siembra la discordia en el PSOE

Los cazadores están para pocas bromas. Primero fue la nueva ley de protección animal de La Rioja y, después, el comentario de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no dudó en posicionarse en contra de los toros y la caza. El malestar, no obstante, ha traspasado las barreras del colectivo cazador y el debate se ha trasladado al seno del PSOE. Emiliano García-Page, presidente de Castilla La-Mancha, también ha levantado la voz contra la política animalista del Gobierno para defender la repercusión positiva que la caza tiene en su región.

«Quiero expresarte, como Presidente de Castilla-La Mancha, mi preocupación», arrancó Page su misiva, dirigida directamente a la ministra Ribera después de conocer su posición favorable a prohibir la caza o los toros. El presidente de Castilla-La Mancha justifica su malestar en «la importancia no solo económica, sino medioambiental, que esta actividad tiene para el sostenimiento del Ecosistema» en la región que gobierna, donde la caza ayuda a mantener -como suscribe- «las poblaciones animales autóctonas, la cubierta vegetal y, también, el medio rural».

En la carta, Page también le recuerda a la ministra la cuantificación económica de la caza en su región. «Se trata, en efecto, de un sector que genera en Castilla-La Mancha 24.000 empleos al año, 10.000 de ellos directos, aporta más de 364 millones de euros al PIB (un 2% del total) y 8 millones de recaudación mediante tasas e impuestos».

No es la primera vez que Page, que en las últimas primarias socialistas hizo campaña por Susana Díaz y no por el actual presidente del Gobierno, da un golpe encima de la mesa y critica abiertamente una decisión de Sánchez o su equipo. En esta ocasión, el regidor castellano-manchego ha contado con el apoyo del PSOE extremeño, encabezado por Guillermo Fernández Vara -también «susanista»- que ayer se sumó al frente contra las declaraciones de Ribera. El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, afirmó que su partido «no comparte» el posicionamiento de la ministra.

Las diferencias entre Sánchez y los barones socialistas no son nuevas. Los primeros reproches llegaron incluso antes de que el presidente desembarcara en La Moncloa. Un día antes de que cristalizara la moción de censura contra Rajoy, Page lanzó un aviso con un destinatario claro que, vistos los hechos, desoyó sin cumplir su palabra: «El Gobierno que resulte de la moción de censura debe convocar elecciones lo antes posible».

Al margen de viejas rencillas, la cruzada animalista del Gobierno ha conseguido algo que parecía imposible: unir a barones del PSOE, a cazadores y al PP, que desde La Rioja ya trabaja en recurrir la ley de Protección Animal.

La carta de Page a la ministra Ribera

Estimada ministra,

Sorprendido por unas declaraciones en las que te muestras favorable a la prohibición de la caza, ejerciendo como ejerces la responsabilidad de la Transición Ecológica de nuestro país, quiero expresarte, como Presidente de Castilla-La Mancha, mi preocupación por la importancia no solo económica, sino medioambiental, que esta actividad tiene para el sostenimiento del Ecosistema en prácticamente toda Castilla-La Mancha, lo que incluye el mantenimiento de las poblaciones animales autóctonas, la cubierta vegetal y, también, el medio rural.

Respetando profundamente tu posición personal al respecto, quiero recordarte nuestra posición en defensa de la actividad cinegética, regulada por Ley de Caza de Castilla-La Mancha, reformada por la Ley 2/2018, de 15 de marzo, la cual reconoce textualmente que «la caza es una de las actividades en el ámbito rural más extendida en Castilla-La Mancha y su ejercicio tiene una notable incidencia en el medio rural, natural y social. El aprovechamiento cinegético supone, por otra parte, una fuente de recursos que contribuye al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales».

Se trata, en efecto, de un sector que genera en Castilla-La Mancha 24.000 empleos al año, 10.000 de ellos directos, aporta más de 364 millones de euros al PIB regional (un 2% del total) y 8 millones de recaudación mediante tasas e impuestos. Permite la ordenación y protección del 88% de la superficie de nuestra región, cuenta con 106.000 licencias y tiene una especial incidencia en el turismo rural, gastronómico y artesanal.

En el mismo sentido me gustaría aclararte que nuestra Ley de Caza contó con un muy amplio respaldo, no solo de los sectores económicos y sociales implicados, si no en gran medida también, por diversos colectivos ecologistas. De hecho pongo a tu disposición no solo el texto de nuestra normativa, si no la experiencia del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente en la negociación de una Ley que tenía como objetivo no solo proteger a un sector económico fundamental para la región, sino atender al mismo tiempo, otras sensibilidades de tipo más ambiental.

Convencido de que el conocimiento de la realidad e importancia de la Caza como actividad tradicional, deportiva y económica puede serte de extrema utilidad, me pongo a tu disposición para este y cualquier otro asunto relacionado con el proyecto nacional en favor de la sostenibilidad energética y ambiental en el que todas las administraciones se deben sentir implicadas.

Recibe un cordial saludo.

Emiliano García-Page Sánchez