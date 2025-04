Los policías desmienten a Interior e insisten en que falta material

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «han gozado en todo momento de medios de protección individuales para el ejercicio de sus funciones» durante la crisis del coronavirus . El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a reiterar el lunes el supuesto abastecimiento de material que tienen policías y guardias civiles. Quienes trabajan en la calle lo niegan. Sí reconoció Marlaska que en un primer momento hubo «mayores dificultades» para adquirir equipos de protección individual (EPIs), pero eso no ha apaciguado a los sindicatos y asociaciones de ambos Cuerpos.

El último en sumarse a las críticas ha sido el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre las escalas de mando, que califica de «insulto y falta de respeto» esas palabras y exige una inmediata rectificación. «Todavía hoy no hay equipos de protección individual suficientes en muchas dependencias y unidades y muchos de los test de detección que se están facilitando para su uso en la Policía Nacional no funcionan», aseguran en un duro comunicado. El SPP afirma que en otras circunstancias Marlaska tendría que haber dimitido y ellos lo habrían pedido. No es el momento, insisten, aunque dejan claro que ha pérdido el «crédito» entre los policías.

«Va llegando material, pero las mascarillas buenas (FPII y FPIII) se agotan en cada servicio. Las que hay son quirúrgicas y esas no son suficientes para estar en la calle en determinadas actuaciones», explica a ABC un policía destinado en los radiopatrullas de Madrid.

Y lo ejemplifica de forma gráfica. «Entramos en una residencia con diez muertos, tú vas con mascarilla y con tu uniforme, lo cuelgas en la taquilla y al día siguiente te lo vuelves a poner. La UME accede con su equipo completo anticontaminación».

Dice que ellos no son la primera línea, sino la segunda, justo detrás de los sanitarios, pero cada noche vuelven a su casa con su familia y el miedo a estar contagiados. En los últimos días han buscado a fugados de hospitales infectados (cuatro al menos); han sancionado a decenas de ciudadanos y detenido a otros; algunos les amenazan con que tienen el Covid-19 . «Tenemos más equipos sí, porque muchos nos hemos buscado la vida». Los geles que llevan en los patrullas se los donó una empresa y están a punto de recibir mil mascarillas de una compañía china logradas por mediación de otro policía.

«No somos médicos»

Ayer el DAO del Cuerpo José Ángel González reiteraba que no hay escasez de medios de protección y explicó que se han repartido más de 533.000 mascarillas, dos millones de guantes y casi 5.000 monos de protección. «Mi grupo trabaja con mascarillas y guantes conseguidos por nosotros. Nos los han donado ciudadanos chinos. El día que no tenga material no salgo a trabajar», cuenta un agente de la UIP de Madrid.

«Si gastas uno de los equipos tienes que explicar en la minuta lo siguiente: identificación, calle, hora, motivo por el que se interviene, a iniciativa propia o por requerimiento, los agentes que actúan, si los identificados tienen síntomas de Covid-19 y detallar qué se ha gastado. Prefiero trabajar con lo que nos han dado los chinos. Pero es verdad que así el Ministerio puede ir acumulando material», ironiza. Y otra crítica común entre quienes están en la calle: «No somos médicos. Yo que sé si un ciudadano tiene síntomas o no; algunos lo usan como amenaza».