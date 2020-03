La Policía fulmina a su mejor experto en riesgos laborales en plena crisis por la pandemia Indignación en los sindicatos por la decisión, que no entienden que una confusión en la transmisión de un documento haya tenido estas consecuencias. Piden una rectificación inmediata de la Dirección General del Cuerpo

La Dirección General de la Policía ha cesado a José Antonio Nieto, máximo especialista en riesgos laborales del Cuerpo -un facultativo con casi cuatro décadas de experiencia- en plena crisis de salud pública por el coronavirus y pese a ser el autor del Plan de Actuación que servirá para que la Policía Nacional implemente criterios de gestión sanitaria, preventiva, de protección y operativa para hacer frente a la pandemia. La decisión ha provocado un profundo malestar en sidicatos como SUP y UFP, que entienden que es una medida inoportuna y muy arriesgada en una situación como la actual.

«La medida supone para el SUP un grave error que descabeza un servicio esencial para proteger e informar a los compañeros en momentos de incertidumbre», asegura el sindicato. Lo que se achaca al facultativo cesado es la la remisión de un borrador de resolución de la DGP sobre medidas de gestión del Covid-19 a un grupo de trabajo policial de técnicos en prevención de riesgos laborales, horas antes de su publicación oficial con la firma del Director General. El documento fue filtrado con posterioridad y trascendió internamente en diversos chats de whatsapp sin que ese hecho generase disfunción alguna o llegara a filtrarse públicamente. Aun así, este profesional ha sido apartado de sus cometidos a tres meses de su jubilación. «Es una decisión inconcebible en mitad de una crisis sanitaria en nuestro país a la que la PN no puede ser ajena por su trato directo y frecuente con la ciudadanía» insiste el SUP.

Según el sindicato, el funcionario cesado recibió el documento del comisario que dirige la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social sin alerta alguna sobre su carácter de borrador, provocando que el facultativo procediera como si se tratara de una resolución ya en vigor y, en cualquier caso, limitando su difusión a un grupo de técnicos policiales en riesgos laborales. Pese a que el comisario no estableció limitación alguna a su difusión, la DGP ha preferido prescindir de los servicios del facultativo.

«En el SUP creemos que la experiencia, implicación y conocimientos de este especialista en riesgos laborales de PN está muy por encima de una confusión generada al recibir un borrador sin especificar que lo fuera», añade el sindicato policial. Para la UFP el cese de Nieto supone «un acto de grave irresponsabilidad en el momento en el que nos encontramos» y solicita asimismo »que, de manera urgente, se reponga en su puesto de trabajo a la única persona capacitada para hacer frente a esta crisis» en la Policía.