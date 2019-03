Análisis Por qué podría gobernar Sánchez

A siete semanas de las generales ya tenemos algo claro: la izquierda vuelve a concentrar su voto entorno al PSOE lo que le permitirá optimizar escaños. Pedro Sánchez tiene muchas opciones de reeditar el gobierno de la moción de censura gracias, principalmente, a la fragmentación de voto en tres opciones del voto opositor.

Las elecciones generales no son como las andaluzas por tres razones: en Andalucía no votaron vascos y catalanes, que ahora eligen 66 de los 350 escaños del Congreso. Entonces se elegían catorce escaños de media, mientras que ahora se eligen menos de siete por provincia con la consiguiente penalizacion de los partidos menos votados. Además, en el Parlamento andaluz no existe el Senado cuyo sistema es mayoritario.

Efectivamente, en cada provincia se eligen cuatro senadores: el partido más votado suele llevarse tres, y el segundo, uno. Todo esto hace que la izquierda, teniendo menos votos que la suma de PP, Cs y Vox obtenga más escaños y con probabilidad la mayoría absoluta en el Senado: por primera vez en la Democracia el candidato socialista se enfrenta a un electorado que está dudando entre tres opciones opositoras. Está por ver cómo resuelve sus dudas en estas semanas el elector conservador y si es capaz de optimizar su voto como está haciendo el elector de izquierda.

Por las tres mismas razones, en las Cortes valencianas el escenario está muy abierto y no se puede descartar una sorpresa a la andaluza. Por algo el presidente valenciano ha adelantado las elecciones.

