Podemos vive su enésima crisis en Baleares

Josep María Aguiló

24/08/2018

La hasta ahora secretaria del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Mireia Rubio, ha presentado este miércoles su renuncia «por el trato recibido, por el menosprecio constante y el ninguneo por parte de personas concretas que trabajaban conmigo». Para Rubio, mientras esas personas sigan allí, «es imposible construir nada para mejorar esta sociedad». Además, recuerda que es ya la cuarta persona que ha presentado su dimisión en este mandato «por las mismas motivaciones» que forzaron la marcha de sus antecesoras.

Rubio ha hecho pública su renuncia en su perfil oficial de Facebook. En su escrito, reconoce que no ha sido una decisión fácil de tomar, «ya que te quedas en la calle, sin trabajo». Aun así, «estar de baja cada dos por tres por la ansiedad que supone trabajar con esta gente no te compensa y tienes que cuidarte, y no te queda otra opción que alejarte de quienes por un poco de poder justifican cualquier acto o comportamiento en beneficio propio».

Cabe recordar que en Palma gobierna en la presente legislatura un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Podemos. El alcalde es en la actualidad el ecosoberanista Antoni Noguera, mientras que en la oposición se encuentran el PP y Cs. Del total de 29 concejales con que cuenta la corporación, el equipo de gobierno está integrado ahora por 16 ediles. De ellos, cinco pertenecen a Som Palma, que es la marca blanca de Podemos en la capital balear.

Tensiones internas

Las tensiones en el seno de la formación morada en Palma se iniciaron ya en 2016. Así, en mayo de aquel año dimitió un destacado miembro de su Comisión de Coordinación, Marc Iriani. En su escrito de renuncia, Iriani denunció que se había tolerado el «autoritarismo» y también criticó «las actitudes del todo menospreciables que se han dado en el seno de este partido». Con anterioridad, en febrero de ese año, la militancia había denunciado ya una «caza de brujas» hacia el sector crítico.

Esa situación de tensión política interna ha continuado a lo largo de este mandato y ha provocado que en el grupo municipal de Podemos en el consistorio palmesano haya desde hace meses un enfrentamiento soterrado entre dos sectores, el que lidera la teniente de alcalde de Función Pública, Aurora Jhardi, y el que dirige la regidora de Sanidad, Antònia Martín. Tras el apoyo público mostrado hace unas horas por Jhardi hacia la dimisionaria secretaria del grupo municipal, Martín queda ahora en una situación muy delicada, que incluso podría derivar en su exclusión de las listas electorales para los comicios autonómicos y locales de mayo del próximo año.

Más allá de la política municipal, en los dos últimos años Podemos se ha visto igualmente afectado por otras controversias internas en Baleares, que en cualquier caso no han afectado directamente a sus actuales pactos de gobierno. Así, a nivel autonómico la formación morada da de manera estable un apoyo parlamentario externo al Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol junto con MÉS. Por lo que respecta al Consell de Mallorca, gobierna hoy en la institución insular sin fisuras aparentes un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Podemos, bajo la presidencia del ecosoberanista Miquel Ensenyat.

Polémicas previas

La principal controversia interna en el seno de Podemos tuvo lugar a finales de 2016, cuando tanto la entonces presidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, como la diputada autonómica Montserrat Seijas fueron expulsadas del partido por un presunto incumplimiento del código ético, en concreto, por supuestamente haber presionado para que se favoreciera laboralmente a un alto cargo.

Huertas y Seijas siempre negaron esas acusaciones. Aun así, se les abrió a ambas un expediente por parte de la Comisión de Garantías regional, que informó del caso al órgano equivalente estatal. El proceso disciplinario abierto culminaría poco después con la expulsión definitiva de Huertas y de Seijas de Podemos. Hoy ambas son diputadas del Grupo Mixto, mientras que el presidente de la Cámara regional es ahora su antiguo compañero Baltasar «Balti» Picornell.

Coincidiendo en el tiempo con el proceso de expulsión de Huertas y de Seijas, Podemos vivió otra compleja situación de crisis interna en las Islas Así, en enero del pasado año se filtraron a los medios unas grabaciones de julio de 2015 muy comprometedoras para la Comisión de Garantías regional. En dichas grabaciones, el entonces secretario jurídico de dicha comisión dejaba entrever presuntas irregularidades, vinculadas al proceso de elección del cabeza de lista de Podemos para el Consell de Mallorca en los comicios autonómicos de mayo de 2015. Un día después de que se filtrase a los medios la primera grabación, el citado secretario jurídico presentó su renuncia, hecho que supuso la disolución automática de la Comisión de Garantías.

Con posterioridad, a mediados del pasado año, hubo una dura pugna política entre el entonces secretario general de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, y la entonces portavoz del partido en el Parlamento regional, Laura Camargo, por hacerse con el control de la formación morada en el Archipiélago. Esa contienda se saldó finalmente con el reforzamiento del sector de Jarabo, después de que en octubre resultase elegida como nueva secretaria general regional Mae de la Concha, afín al ya exlíder del partido. Jarabo ha pasado a ser desde entonces el portavoz de Podemos en la Cámara autonómica.