Podemos vincula al Poder Judicial con el PP: «El CGPJ tiene una mayoría votada por la derecha»

El portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique, ha insistido este viernes en su defensa al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, después del toque de atención que emitió ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Iglesias ha criticado en calidad de vicepresidente la sentencia de la portavoz y diputada en Madrid, Isa Serra, condenada a 19 meses de prisión e inhabilitación por participar en una protesta de un desahucio en Lavapiés, Madrid, en 2014.

«La separación de poderes implica que podamos criticarnos entre Ejecutivo y Judicial. En una democracia todo el mundo puede emitir su opinión», ha aseverado Echenique en RNE. «No deberíamos prohibir al CGPJ dar su opinión, aunque seamos todos conscientes de dónde viene», ha continuado. Echenique ha vinculado al CGPJ con el Partido Popular. «El Consejo judicial tiene una mayoría de jueces elegido por el PP, como el señor Lesmes». Además, ha señalado que su presidente, Carlos Lesmes, ha sido «alto cargo en gobiernos de José María Aznar».

La nota del CGPJ reprocha al vicepresidente un «tono ciertamente inapropiado» y recuerda que su obligación como miembro del Gobierno es «no contribuir al desprestigio de las instituciones». Sin embargo, Echenique ha contestado a la cúpula judicial con un reproche: «Lo que deteriora las instituciones es este tipo de sentencias sin pruebas materiales».

Echenique ha dejado claro que recurrirán la sentencia, ya que no es firme. Iglesias de hecho aseguró ayer que está «seguro» de que el Tribunal Supremo «dará la razón a Isa Serra» después del recurso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la condena por delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños durante la participación. Aunque desde UP insisten en que Serra estaba allí de forma «pacífica».

La presidencia de la Comisión de reconstrucción por el coronavirus

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha expresado este jueves en RNE que la presidencia de la Comisión del Congreso para la reconstrucción por la crisis del coronavirus debe elegirse "por votación". Echenique ha rechazado así el documento previo que ayer entregó el Partido Popular al PSOE, donde solicitaban presidir el órgano parlamentario por el partido líder de la oposición.

"No hemos decidido quién la va a presidir, pero lo natural es que esa decisión se tome democráticamente, la manera más sensata será votando y no hacer una suerte de pelea", ha expresado el portavoz de UP. "Espero que la Comisión se conforme rápidamente y empiece a funcionar la semana que viene", ha añadido.