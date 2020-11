Podemos se revuelve contra el PSOE y desestabiliza la coalición Robles acusa a Iglesias de actuar como líder de oposición y UP les acusa de «desleales»

Unidas Podemos (UP) se ha revuelto contra el PSOE y desestabilizado las relaciones en la coalición. La atmósfera de desconfianza entre los partidos cogobernantes ha aumentado en la recta final de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dificultando las negociaciones. No solo internas, sino también con otros grupos parlamentarios. Mientras el vicepresidente Pablo Iglesias maniobra para acoplar a ERC y Bildu al pacto, un sector socialista equilibra para no dinamitar los canales con Ciudadanos a pesar de los obstáculos del socio minoritario.

Ayer la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, persona de confianza de Iglesias en la Vicepresidencia y el partido, embistió contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que criticara los últimos