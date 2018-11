Podemos reclama a Sánchez que someta las cuentas a votación Todos sus socios creen que el Gobierno no hace lo suficiente para aprobarlas

Los socios del Gobierno elevaron ayer la presión para que el presidente someta los nuevos Presupuestos al debate de totalidad en el Congreso de los Diputados, aunque no cuente con los apoyos suficientes para aprobarlos. Solo existe un precedente de debate y no aprobación de las cuentas generales, en la última legislatura del socialista Felipe González, y precipitó la caída del Ejecutivo al colocar negro sobre blanco su debilidad. Pese al riesgo, Podemos e IU exigieron ayer al presidente un mayor «esfuerzo» para que las cuentas lleguen a aprobarse y ese extra, creen ambos grupos, sería someter las cuentas al debate de totalidad. Están convencidos de que este trámite ablandaría la posición de los socios independentistas ya que complicaría la defensa de un «no» a unas cuentas que no solo elevan las medidas sociales sino también la caja de las Comunidades Autónomas.

En los pasillos del Congreso, la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, pidió a Sánchez que se deje «la piel» y se esfuerce «más», hasta «apurar todas las opciones disponibles para que estos Presupuestos salgan adelante». «Hasta que no se vota no se puede saber qué va a pasar», advertía Belarra. En el objetivo del debate, tanto el PDECat como ERC no dudaron en echar leña al fuego y acusar también a Sánchez de no hacer todo lo posible, en referencia al rechazo del Gobierno a instar a la Fiscalía a retirar el delito de rebelión de la causa abierta por el referéndum ilegal del 1 de octubre. . El discurso de IU fue en la misma línea. El coordinador general del partido, Alberto Garzón, cargó contra el Ejecutivo por no estar poniendo, a su juicio, toda la carne en el asador para llevar a término una labor, los Presupuestos, que calificó de «prioritaria». «No está haciendo el esfuerzo suficiente», aseveró, mostrando convencimiento en que las nuevas cuentas podrían superar la votación de totalidad.

Según el portavoz del PDECat en la Cámara Baja, Carles Campuzano, el Gobierno no solo «no tiene interés de verdad en aprobar los Presupuestos» sino que «en ningún momento se han planteado de verdad la posibilidad de que sean aprobados». Campuzano, no obstante, incluye en el mismo saco al Ejecutivo socialista y a Podemos y les acusa a ambos de estar utilizando las cuentas para realizar una «escenificación» de cara a la campaña electoral. «No me sorprende si no traen las cuentas», atizó. En este contexto, subrayó que no contempla dar su «sí» al proyecto acordado entre el presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos y consideró «muy escasa» la probabilidad de que esta posición cambie.

Desde una posición aún más radical, el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, aseveró que el Gobierno se equivoca si espera el apoyo de su grupo después de no haber «movido un dedo con nueve personas secuestradas en las cárceles». Además, se quejó de que el Ejecutivo socialista no se haya puesto en contacto aún con su grupo para negociar los Presupuestos. «No nos han llamado ni avisado, no sabemos contenido y no sabemos nada», reprochó.