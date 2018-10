Podemos pone en jaque la negociación de los presupuestos: «Estamos en el no» A los de Iglesias no les convence la respuesta del Gobierno a sus exigencias y alertan de que solo quedan días para «reconducir la situación»

Alexis Romero

@alexisrmoran Seguir Madrid Actualizado: 08/10/2018 12:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, a día de hoy, las negociaciones están más cerca de ser infructuosas que de cerrarse con medidas concretas. Los de Iglesias le habían enviado al Ejecutivo una propuesta con líneas generales sobre las que negociar las futuras medidas del proyecto presupuestario, pero la respuesta de Sánchez ha provocado decepción en Podemos. Tanto, que desde la formación advierten de que con esa respuesta su posición es la de votar en contra del proyecto presupuestario que el Gobierno lleve al Congreso.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este lunes que la respuesta del Ejecutivo a su propuesta «no está a la altura» ni de sus expectativas ni de las de «los ciudadanos». «Faltan avances muy importantes y en estos momentos estamos en el no. Si no conseguimos arrancar esos avances, estaríamos en el no a los Presupuestos. La realidad a día de hoy es esa».

La situación es tan sensible para los de Iglesias que se van a volcar en «reconducir la situación» en estos días, conscientes de que Pedro Sánchez debe enviar las líneas generales de su proyecto presupuestario antes del día 15 de octubre. Fuentes de la dirección del partido han desvelado que Iglesias hablará con Sánchez en los próximos días, y que no se descarta una reunión entre ambos líderes. «Nos estamos matando a trabajar para que esos presupuestos sean realmente sociales», ha insistido Echenique.

Alquiler y salario mínimo

El secretario de Organización ha hecho hincapié en los puntos en los que el Gobierno «no ha estado a la altura» y que representan las líneas maestras de los «presupuestos alternativos» que los de Iglesias presentaron hace unas semanas. «Tiene que haber avances decididos en cuanto a la bajada del alquiler. Se tienen que comprometer con la regulación de precios en las zonas pensionadas, y no lo están haciendo. También tiene que haber medidas serias para que los grandes tenedores de vivienda –con más de 10 inmuebles– la pongan en el mercado a precios asequibles», ha afirmado Echenique.

Otro de los puntos conflictivos es el de la subida del salario mínimo, que Podemos cifra en 1.000 euros en 2019. Los de Iglesias insisten en que no solo es una medida «de dignidad», sino que esta subida permitiría aumentar la recaudación. La ley de dependencia también está siendo un escollo importante en las negociaciones. En Podemos recuerdan que hay 300.000 personas con la dependencia reconocida «que no han recibido su ayuda». En este sentido, las cifras que ha propuesto el Gobierno no cubren en ningún caso estas exigencias.

Paso atrás

El blindaje de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC por ley o la bajada del precio de la luz a cambio de subir los impuestos a las eléctricas son otros de los puntos en los que no ha habido acuerdo. «Vamos a trabajar muy duro esta semana para reconducir la situación», han insistido. También han querido dejar claro que se han «sorprendido» mucho con la respuesta del Gobierno, ya que los guiños del Ejecutivo en los últimos días apuntaban al anuncio inminente de acuerdo. «Los que nos transmitían verbalmente no es lo que hemos visto por escrito, sino que han dado un buen número de pasos atrás», ha desvelado Echenique.

Aunque han destacado que se estaban produciendo importantes acuerdos en materia fiscal, desde el partido denuncian que con su respuesta el Gobierno plantea un «maquillaje» social a los presupuestos, que en realidad no supone profundos cambios, como plantean los de Iglesias. «Son unos presupuestos que podría aceptar el PP», advierten desde el partido, e insisten en que la propuesta del Ejecutivo no se traduce en medidas concretas, ya que faltan «plazos» y «compromisos» para garantizar su cumplimiento.