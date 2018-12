Podemos pasa de la «alerta antifascista» a defender que Vox esté en la mesa del Parlamento andaluz «No debemos entrar en juegos de exclusión en un órgano que tiene que regular la vida ordinaria del Parlamento, no va a contar con nuestra voz para tener la excusa de que se queda fuera y somos unos intolerantes», señalan desde Adelante Andalucía

Podemos Andalucía ha defendido este martes que los cinco grupos que han obtenido representación en el arco parlamentario andaluz tras el 2D -PSOE-A, PP-A, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox- deben estar «en pie de igualdad» en la Mesa de la Cámara autonómica.

« No debemos entrar en juegos de exclusión en un órgano que tiene que regular la vida ordinaria del Parlamento, no va a contar con nuestra voz para tener la excusa de que se queda fuera y somos unos intolerantes», ha dicho en alusión concreta a la participación del partido de Santiago Abascal en este órgano de gobierno.

En rueda de prensa en Sevilla, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha avisado de que sería un «retroceso» dejar a alguna de las cinco fuerzas fuera de la Mesa, lo que supondría «atacar la pluralidad que se representa en el Parlamento». En su opinión, «lo normal es que se respete el Reglamento y formemos parte de la Mesa en pie de igualdad con el resto de formaciones políticas»: «La pluralidad del Parlamento se tiene que recoger en el órgano de gobierno».

No obstante, y ante la posibilidad de que la negociación entre el PP-A y Cs para formar gobierno incluya concesiones en la Mesa del Parlamento, el portavoz del partido morado ha señalado que según ese «reparto de la tarta, poco sabemos qué puede pasar». «Nuestra intención, y la de un Parlamento que se llama democrático y que es plural, debe ser que todas las fuerzas estén representadas en pie de igualdad», ha insistido antes de apuntar que incluso «hay sentencias que hablan de la necesidad de incorporar a todas las fuerzas a ese órgano» y aunque el Reglamento no fue elaborado para tanta representación política, « los reglamentos no pueden estar por encima de la política».

Sobre el caso concreto de Vox, Pérez Ganfornina ha incidido en que «los andaluces han votado y el Parlamento es plural» y que si bien no comparte el ideario ni de Vox, ni del PP-A, ni de Cs, «eso no significa que entendamos que cuando hay un órgano de gobierno del Parlamento debe constituirse con la misma pluralidad que tiene la institución».

Respecto a los acuerdos que puedan alcanzar con Vox a lo largo de la legislatura, el portavoz de Podemos ha explicado que entienden que junto al PP-A y Cs hay «una hidra de tres cabezas que forman una misma matriz ideológica y política», y a los tres los tratarán como «los pijos de siempre, los pijos fantasmas y los pijos cobardes» porque «representan lo mismo». «Respetamos los resultados de las elecciones pero hay un bloque reaccionario al que hay que hacer frente y para eso nos vamos a organizar", ha apostillado antes de augurar que será difícil que puedan cerrar acuerdos con estas tres fuerzas.