Podemos intenta ocultar las diferencias en el Gobierno por el ingreso mínimo: «No hay debate político»

La presión que ejercen en el seno del Gobierno los ministros de Unidas Podemos (UP) ha adelantado el debate sobre algunas medidas, como el ingreso mínimo vital , aunque, por el momento, se vuelven a percibir fuertes disensiones. La prestación económica que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , adelantó la semana pasada en una rueda de prensa parece papel mojado. Al menos, así lo dieron ayer a entender los ministros económicos del PSOE frente a las prisas de UP.

La renta mínima vital se ha convertido en las últimas semanas en el centro de las polémicas del gabinete bicolor. Aunque la ministra de Trabajo y dirigente de UP, Yolanda Díaz , ha rebajado las incongruencias de ayer a descuidos en la comunicación. « Debemos cuidar la comunicación , más allá de los matices técnicos, que es lo propio, de verdad que no hay debate político», ha señalado en una entrevista en TVE. «Trabajemos a la interna en la propuesta y cuando esté definida hagámosla pública», ha proseguido. Unas discordancias comunicativas que ya señaló el propio Iglesias.

El vicepresidente segundo aseguró en una rueda de prensa que su «compromiso» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , es que el ingreso mínimo vital esté listo en mayo. La ministra de Igualdad, Irene Montero , ha expresado en RNE que Sánchez tiene «una enorme sensibilidad» al respecto de esta propuesta. «Es urgente, así lo ha entendido, el presidente y el vicepresidente se coordinan con los ministerios de Inclusión y Trabajo para que la medida esté en mayo», ha expresado Montero.

Un acuerdo desconocido para algunos ministros del núcleo duro del PSOE, que como explica la versión en papel de ABC este viernes, dejó en una posición incómoda a socialistas como el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá . Que precisamente admitió haberse enterado de la conversación entre Iglesias y Sánchez a través de los medios de comunicación.

«Hemos tenido debate en otros momentos sobre cuáles son las medidas prioritarias, pero no es el caso», ha insistido Díaz, que se ampara en la «complejidad» de la ayuda económica para justificar la demora en su aplicación y las fisuras en el Gobierno. «Pero no hay debate sobre el ingreso mínimo vital», ha abundado. No obstante, todavía no se conoce el coste para las arcas del Estado que tendrá esta prestación.

La desescalada

Díaz ha explicado que «se está estudiando» hacer la desescalada del confinamiento en dos fases: una en verano y otra a final de año . «Las autoridades sanitarias nos dirán cómo hacer el proceso para una normalidad que ya no será igual», ha dicho; «nos dicen que debemos seguir con el estado de alarma». Por ello, ha insistido en que «se está diseñando medidas de amortiguación» para los sectores que van a tener «enormes dificultades», como el «turístico, la cultura o el ocio».

Por otro lado, ha pedido «tranquilidad» y se ha comprometido con que «todos los ciudadanos van a cobrar su prestación». En este sentido, ha explicado que tiene «muchísima preocupación» con los reproches del Partido Popular. «El PP o desconoce las normativas laborales o intenta combatir al Gobierno», ha zanjado.

