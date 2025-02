Podemos hace caso omiso a Sánchez y mantiene el pulso por la Monarquía

Unidas Podemos quiso dejar claro ayer que ni mucho menos se ha «domesticado», como le echó en cara hace meses el portavoz de ERC, Gabriel Rufián . Tan solo un día después de que el líder socialista, Pedro Sánchez , apoyara la actuación ... de la Casa del Rey en nombre de todo su Gobierno, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, se encargó de trasladar que la formación morada no solo no va a cerrar filas con la decisión de Felipe VI sino que ni siquiera va a guardar un silencio cómplice. «Hoy la sociedad española, en el siglo XXI, quiere ejemplaridad, quiere comportamientos limpios, quiere instituciones que estén en niveles hiperexigentes y me parece que este debe ser también el comportamiento que rija la actuación de la Casa Real. La imagen es muy mala para nuestro país», valoró en Las Palmas de Gran Canaria, informa Efe. La posición defendida por Sánchez el día anterior en La Moncloa había sido la contraria. «Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. (...) La respuesta es la que corresponde a una democracia vigorosa», encomió.

Noticias relacionadas Sánchez defiende a la Monarquía tras presionarla durante semanas Díaz no quiso ir más allá pero sus palabras son el síntoma de la agitación interna que se reconoce dentro de Podemos. La formación se declara herida porque Sánchez dejara al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al margen de la información sobre el viaje del padre del Rey y encuentra en ello la excusa perfecta para desoír las apelaciones que el presidente hizo el martes a la unidad de la coalición en esta cuestión. Nuevo encontronazo Todo ello sucede cuando la relación entre los dos socios no pasa por su mejor momento. Ayer mismo, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se encargó de enmendar públicamente al vicepresidente segundo , Pablo Iglesias, después de que éste catalogara de «huida» la marcha de Don Juan Carlos. «No huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa», corrigió al líder morado, desde Oviedo, informa Efe. Como ya hizo el presidente del Gobierno el martes, la vicepresidenta primera insistió en que la salida de Don Juan Carlos no puede considerarse una maniobra para evadir la Justicia dado que ha quedado a disposición de la misma. Además, aprovechó para poner en valor la «impecable» labor que viene realizando Felipe VI. Este nuevo choque se produce tan solo días después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, advirtiera que su formación no estaba representada en la reunión que la propia Calvo mantuvo en el Congreso con el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal. La vicepresidenta primera tampoco lo dejó pasar y recordó que cada miembro del Gobierno representa al conjunto del Ejecutivo . Redoblar el pulso La tensión, de hecho, va a más. ERC y Bildu solicitaron el martes que el Congreso convocara la Diputación Permanente para que Calvo explicara la coordinación del Gobierno y la Casa del Rey en la marcha de Don Juan Carlos. Podemos no quiere dar la imagen de que se queda descolgado de la estrategia de acoso a la Monarquía y reclama a la número dos del Ejecutivo que comparezca a petición propia. «Creemos que hacen falta explicaciones. Y quien las debería dar es la vicepresidenta, que ha pilotado la negociación, y que es quien ha hecho cómplice al Gobierno de esta operación de la Casa Real », sostuvo ayer el presidente del grupo morado en el Congreso, Jaume Asens, en RAC 1. Fuentes de la vicepresidencia primera se limitaron a explicar que se informará de la decisión cuando se adopte, dejando ver que Calvo no está, en principio, por la labor de dar explicaciones pero que tampoco descarta hacerlo dada la presión de su socio. Si la número dos del Gobierno decidiera comparecer, sumaría nuevos titulares a la polémica. Si no lo hiciera, Unidas Podemos tendría que elegir entre apoyar esta decisión apartándose del bloque republicano -poco probable-, o ampliar la brecha en el seno de la coalición votando contra el PSOE. El líder de Más País, Íñigo Errejón, advirtió a la formación morada que no caben medias tintas . «Yo no sé lo que pasa dentro del Gobierno y la evaluación la tienen que hacer quienes están; ahora bien, en el Gobierno no se puede estar a medias, uno no puede ser un poco parte de Gobierno o la mitad, el Gobierno es uno solo y toma decisiones», presionó. De momento no hay previsión de convocatoria de la Diputación Permanente, pero el debate de la iniciativa republicana llegará antes o después. La tensión está a flor de piel dentro de Unidas Podemos y especialmente en Los Comunes, que demandan que el grupo parlamentario marque la línea y aproveche la marcha de Don Juan Carlos para presentar más iniciativas contra la Monarquía. ERC presentó ayer una nueva ofensiva contra la Casa del Rey mediante una batería de preguntas dirigidas al Gobierno. «Si no nos movemos quedamos en evidencia» , se quejaban ayer a puerta cerrada desde la confluencia que lidera la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y que tiene más peso que nunca en Podemos desde que Iglesias colocó a su portavoz, Asens, como presidente del grupo parlamentario. En abierto, la regidora de la Ciudad Condal apuntó ayer directamente contra Felipe VI. «No puede ser que no sepa nada de todas estas actividades que se han producido en los últimos años, en algunas de las cuales consta incluso como beneficiario», cargó en la cadena Ser. Asens, por su parte, reclamó la convocatoria de un referéndum entre Monarquía y República, pese a que Sánchez había dicho el día antes que todo su Gobierno «considera que el pacto constitucional está plenamente vigente». Según Asens, la facción de Podemos en el Ejecutivo no se sintió representada por las palabras de Sánchez. «Habló en nombre del régimen del 78, del bipartidismo, pero no en nombre del Gobierno de coalición», subrayó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión