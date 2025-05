El plan de Cs y PP para 'resetear' y recoser Cataluña tras el 'procés'

Carlos Carrizosa: «El separatismo desprecia profundamente la pluralidad interna de la sociedad catalana»

-¿Cómo fue la reunión con Aragonès?

-Fue cordial, pero la verdad es que impresiona constatar hasta qué punto el separatismo ignora las demandas de los catalanes constitucionalistas. De ahí que no quisiera dejar pasar la oportunidad de explicarle, cara a cara, nuestras reivindicaciones, que no son solo de Cs sino que son el resultado de diversas reuniones con las entidades constitucionalistas, que mejoraron considerablemente nuestra propuesta inicial. Leí a Aragonès, uno a uno, los ocho puntos de las bases para una Cataluña de todos.

-¿Hubo respuesta?

-No, no ha habido respuesta. Tampoco la esperábamos, lo cual es triste, porque refleja una realidad muy preocupante: el separatismo desprecia profundamente la pluralidad interna de la sociedad catalana; se considera representante exclusivo de la catalanidad y a los demás no nos considera catalanes.

-¿Cree que hay algún tipo de moderación en Aragonès respecto a Torra?

-No, en el fondo no hay ningún giro a la moderación con relación a Puigdemont y Torra. Ese giro solo existe en la imaginación de Sánchez, que lo necesita para perpetuarse en La Moncloa y actúa como si el giro fuera real. Lo malo es que las consecuencias de la ficción interesada de Sánchez pueden resultar devastadoras.

-¿Cuál es el siguiente paso?

-Lo primero que hicimos fue presentar una moción en el Parlament para que todos los partidos se significaran. Resulta desolador comprobar que el PSC sigue asumiendo las premisas del nacionalismo en cuestiones tan importantes como la lengua. Illa ganó las elecciones con nuestro discurso pero sigue latiendo el PSC nacionalista. Cs va a aprovechar todos los recursos que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance para defender los derechos y las libertades.