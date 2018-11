El plan secesionista suspende: la imagen de España no ha empeorado entre los europeos Según una escuesta realizada por el Real Instituto Elcano, la nota media del país es de notable frente a otros de la Unión Europea

Gregoria Caro

El Real Instituto Elcano ha presentado hoy su octavo barómetro de la imagen de España (BIE) con entrevistas a 3.790 ciudadanos de Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Polonia, Suecia y Portugal. El sondeo muestra que ni el referéndum ilegal del 1 de octubre ni la propaganda soberanista que la Generalitat realiza fuera de las fronteras han afectado en la opinión que se tiene del país: España obtiene un notable y el cuarto puesto en la Unión Europea.

Según muestra el BIE, la valoración general de España, en comparación con la del resto de países europeos, es de un 7,1 (en escala del 1 al 10). La mejor puntuación es para Suecia (7,7), seguida de Holanda (7,3) y de Alemania (7,1) con el que se empata. El Estado peor valorado es Polonia, con un 5,6. Además, España no muestra gran variación con respecto a otros años –la valoración es la misma que en el anterior balance– y mejor que cuando se realizó por primera vez en 2012 cuando, en plena recesión económica, se obtuvo un 6,5.

Si aumentamos la lente a aspectos más concretos, los encuestados estiman que los puntos fuertes de los españoles son el turismo (valorado con un 8,1 de media), la comida (7,2) y los ciudadanos (7,1). Sin embargo, la vida política no es un atractivo para el resto de europeos, que posicionan este aspecto el último con una nota de 5,7.

«Un problema grave»

Desde el Real Institito Elcano consideran que si bien es cierto que «los europeos entienden que España es una democracia indudable, el momento presente con un Gobierno débil, la incapacidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, sobre todo, el conflicto catalán pueden ser factores que afectan a la imagen exterior de la política española».

Por ello, el BIE ha preguntado sobre el soberanismo catalán por primera vez en ocho ediciones para estudiar cómo se ha interpretrado en Europa cada movimiento soberanista. Los datos de la encuesta muestran que entre los países participantes el 46% considera que el movimiento separatista es un problema grave, el 39% un problema no tan importante y el 15% entiende que no es un problema. Precisamente, en Portugal y en Polonia el 61% de los entrevistados lo observa con extrema preocupación. Por su parte, en Italia, Holanda, Reino Unido y Suecia consideran que el movimiento separatista es un hándicap para el país pero no tan importante.

Un 42% de los flamencos consideran que el conflicto separatista catalán no es muy importante

«En el caso de Italia, esta respueta puede deberse a su experiencia con la llamada Padania, la aparación y desaparición de un separatismo de las regiones del norte del país (...) También en Reino Unido, la experiencia de co-existencia con un separatismo escocés de ya larga historia puede llevar a relativizar la importancia del problema», explica el informe del Real Instituto Elcano.

En el caso de Bélgica, donde huyeron siete independentistas prófugos de la justicia, el informe precisa aun más por el componente separatista de Flandes. En este caso, el problema se percibe como grave en el 59% de la población valona, pero en la parte flamenca predomina el 42% que consideran que no es importante.

La opinión no ha cambiado

Pese a que Europa reconoce la gravedad del conflicto catalán, su aparación no ha alterado la valoración que la gran mayoría de los entrevistados hacen de España. El 65% de los europeos mantienen la misma imagen de España que tenían antes del estallido del «procés». En el 12% ha empeorado y solo en el 6% ha mejorado.

En cuanto al porcentaje de los que mantienen la misma valoración, destacan Polonia y Portugal, que lideran con el 76% de los encuestados. En cuanto al 6% que la mejora, Reino Unido aporta un 11%.

No es casual que en ese 12% del total que asegura que su opinión ha empeorado, Alemania marque un 16% y Bélgica un 17%. En ambos países se encuentran huidos los líderes soberanistas del 1-O, y además, sendos Estados se han visto inmersos en procesos judiciales con España.