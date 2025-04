Vox deja de ingresar 400.000 euros en Baleares al no presentar a la Sindicatura su contabilidad electoral

Los partidos que concurrieron en Baleares a las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo recibirán ahora las subvenciones que les corresponden en función de la representación obtenida entonces y de la documentación que aportaron recientemente a la Sindicatura de Cuentas de Baleares. En ese contexto, tras la fiscalización previa llevada a cabo por la Sindicatura, Vox se ha quedado finalmente sin los 399.765 euros que le hubieran podido corresponder en total por los votos y los escaños logrados hace siete meses en el Parlamento balear y en el Consell de Mallorca, al no haber presentado a la Sindicatura su contabilidad electoral.

Así se recoge en el «Informe sobre la contabilidad de los procesos electorales al Parlamento de las Islas Baleares y a los consells insulares de mayo de 2019», elaborado por la Sindicatura y presentado el viernes. Según señala el informe, en el caso de los comicios al Parlamento regional, Vox presentó en septiembre a la Sindicatura la contabilidad del partido , no la de la campaña electoral, un error que la propia formación reconoció en octubre. Aun así, el administrador general de Vox comunicó a la Sindicatura que les era imposible separar las dos contabilidades y que, por tanto, renunciaban voluntariamente a la percepción de la subvención que les correspondería ahora. En el caso de los comicios al Consell de Mallorca, Vox no presentó tampoco su contabilidad electoral a la Sindicatura, por lo que igualmente se quedó sin subvención.

Situación interna

El informe de la Sindicatura anuncia que toda esa información sobre Vox «se remitirá al Tribunal de Cuentas, que es el órgano competente en materia de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos». Tras la publicación del dictamen de la Sindicatura y de las primeras informaciones sobre este asunto, Vox emitió un comunicado en el que, entre otras cuestiones, señalaba que no tenía desglosados los gastos de campaña del resto de gastos porque «la anterior asesoría contable no había cumplido con esta obligación, y cuando la Sindicatura nos avisa ya no hay tiempo a hacerlo, porque dicha asesoría ya no colabora con el partido. Por tanto, decidimos renunciar a la subvención». En el citado comunicado también se indicaba que «la Sindicatura no ha denunciado nuestra contabilidad. De hecho, no existe ninguna denuncia al respecto».

Cabe recordar, en ese contexto, que el pasado mes de agosto trascendió que la antigua tesorera de Vox en Baleares , Nuria Díez, había presentado su dimisión por la «absoluta confusión» que, a su juicio, existía en la contabilidad del partido. Por otra parte, se publicó también entonces que una parte de las donaciones hechas por particulares para financiar la anterior campaña electoral de Vox en Baleares se habrían destinado durante varios meses a otros fines, en concreto, para que cinco miembros de la dirección de Actúa Baleares, socio inicial de coalición de Vox en el Archipiélago, cobrasen una cantidad fija mensual por supuestos trabajos de asesoría.

El presidente de Vox en Baleares y portavoz del partido en el Parlamento autonómico, Jorge Campos, negó entonces que se hubiera podido producir cualquier posible irregularidad. «No podemos tolerar que se nos acuse de financiación irregular», señaló Campos en agosto. Asimismo, anunció que se había encargado ya una auditoría de todas las cuentas de la formación. Por lo que respecta a los cobros mensuales recibidos por parte de cinco dirigentes de Actúa antes de las elecciones, Campos explicó también en agosto que se había pagado mediante facturas por trabajos de campaña. Un mes después, en septiembre, la entonces diputada balear de Vox en el Congreso Malena Contestí anunció su baja del partido, entre otras razones por su falta de confianza en la actual dirección regional.

Resto partidos

De todos los partidos de Baleares que ahora tenían derecho a una posible subvención electoral, cabe hacer referencia también al caso de Ciudadanos, que si bien sí presentó su contabilidad electoral en el caso de los comicios al Parlamento autonómico, no lo hizo en el caso de los comicios a los consells insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza. Ello obedecería, según informó Cs a través de un comunicado, a que antes de las elecciones del pasado 26 de mayo la formación naranja ya había decidido no optar a las posibles subvenciones que le pudieran corresponder para cubrir los gastos electorales en el caso de los consells insulares, unos gastos que entonces acordó asumir de manera directa.

Por lo que respecta al PSOE, el PP, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Proposta per les Illes (PI) y Gent per Formentera, la Sindicatura de Cuentas de Baleares señala en su informe que esas siete formaciones sí han presentado las preceptivas contabilidades electorales en todos los casos en que tenían derecho a recibir una posible subvención. Las deficiencias detectadas por la Sindicatura al analizar las distintas contabilidades han sido normalmente de carácter menor, en concreto, por diferencias entre los gastos declarados y los gastos finalmente justificados por parte de la mayoría de formaciones.

En el caso concreto del PI, la Sindicatura ha objetado además en su informe que hubiera empleado una única cuenta bancaria para dos procesos electorales diferentes, el del Consell de Mallorca y el del Consell de Menorca. La Sindicatura también considera que no pueden subvencionarse algunos gastos electorales contabilizados por el PI como exclusivos de los comicios al Parlamento regional, ya que sirvieron igualmente para los comicios a los tres consells insulares. En cualquier caso, las distintas deficiencias de carácter menor detectadas por la Sindicatura en el PI y en otros partidos no han imposibilitado la entrega de la correspondiente subvención a las formaciones afectadas.