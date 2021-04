Peritos de Hacienda califican los 'papeles de Bárcenas' de «chapuceros» y dice que están «llenos de errores» La IGAE aportó varios informes periciales a la instrucción sobre la presunta contabilidad opaca de la formación política en la que ya concluyeron que las anotaciones contables de Bárcenas tenían «inconsistencias»

Un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha calificado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja 'b' que los conocidos como 'papeles de Bárcenas', donde el extesorero 'popular' Luis Bárcenas anotó los movimientos de la contabilidad paralela, eran «chapuceros» ya que «estaban llenos de errores».

Así lo ha dicho uno de los peritos, que ha comparecido junto a otros tres de la IGAE, a preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral. «Mi conclusión sería que estos papeles no están completos. No nos parece creíble que una contabilidad 'b' se lleve en hojas sueltas. Se lleva en un libro», ha señalado.

La IGAE aportó varios informes periciales a la instrucción sobre la presunta contabilidad opaca de la formación política en la que ya concluyeron que las anotaciones contables de Bárcenas tenían «inconsistencias». Esta idea ha vuelto a ser manifestada por este perito, que ha precisado que «aunque algunos movimientos se han verificado que son reales, hay otros movimientos que no lo son y pueden estar ahí por alguna intención».

Según ha explicado el experto de la IGAE, analizaron tanto los denominados 'papeles de Bárcenas' publicados en 2013 en 'El País' como los archivos informáticos que el propio extesorero entregó al entonces juez instructor de la causa, Pablo Ruz, en julio de ese año.

Para el perito, «en general, es una contabilidad muy chapucera, está llena de errores» ypor ello considera que los documentos «no son buenos porque parece increíble que no se controle, que se llevara tan mal». Ha añadido que el hecho de que Bárcenas entregara después archivos en un 'pendrive' con la supuesta caja 'b', «hace pensar que esos papeles están hechos 'ex profeso', que no es la contabilidad real, que no son los papeles concretos».

«Sobran o faltan movimientos»

«No me puedo creer que se lleve de una forma tan chapucera el control de unos fondos de una caja 'b'. Me inclinan a pensar que no son los verdaderos movimientos. Aunque haya movimientos que son los reales, no están todos, sobran algunos o faltan, pero hay tantos errores que no me puedo creer que se hicieran tan mal», ha insistido el perito de la IGAE.

Esta ha sido la conclusión que ha expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional después de explicar que él da más credibilidad a los documentos manuscritos sobre la contabilidad 'b' del PP, al están «más completos», que a las hojas de cálculo que entregó el extesorero posteriormente, ya que estos últimos son más «manipulables». Así, ha recalcado que al analizar toda la documentación se constató que «hay versiones contradictorias de los mismos movimientos».

Asimismo, ha apuntado que había «errores» en los saldos que «alguna vez» apuntó Bárcenas y que lo «lógico» sería que tras registrar entradas y salidas también se dejara constancia del saldo disponible en ese momento. «El que manejara la caja debería saber de qué saldo disponía, sin embargo no lo hacían», ha apostillado, al mismo tiempo que ha afirmado que «cuando se equivocan en el saldo suele faltar dinero».

Esta declaración del perito de la IGAE contrasta con lo que afirmaron ante el tribunal de la Audiencia Nacional los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El inspector jefe del grupo que investigó la caja 'b' y la trama Gürtel, Manuel Morocho, aseguró que los 'papeles de Bárcenas' eran creíbles y que todos los errores que contenían se debía a que era una contabilidad «rudimentaria», pero que al final los saldos siempre coincidían.

Preguntado por el abogado de una de las acusaciones populares por las incongruencias en los 'papeles de Bárcenas', el experto de la IGAE ha precisado que se pueden entender estos errores puesto que «parece» que el extesorero del PP "realizaba borradores, iba tomando notas y algunos de ellos los pasaba al 'pendrive' o formato electrónico", pero insistiendo en que no sabía si era por falta de cuidado o porque no le interesaba reflejar algún dato.

Asimismo, ha destacado que no existían justificantes de algunas de las salidas de la caja 'b' anotadas ya que, según ha recordado, el propio extesorero --para quien Anticorrupción pide 5 años de prisión-- explicó que «la mayor parte de las salidas son abonos de las retribuciones». «Si los que reciben el dinero son los jefes o son conscientes de dónde reciben el dinero pues es normal que no firmaran nada», ha señalado.

Doble certificación final de las obras

Otro de los peritos de la IGAE que ha comparecido ha entrado más de lleno en las obras de la sede del PP y ha afirmado que «hay indicios de evidencia de que los apuntes señalados en los 'papeles de Bárcenas' como hechos a Gonzalo Urquijo --socio de Unifica, empresa que realizó la remodelación-- son ciertos».

En este sentido, ha explicado que no sólo analizaron la documentación entregada por el despacho de arquitectos y por el PP, sino también toda la incautada en los registros de ambas sedes. Con todo ello pudieron comprobar que tras finalizar la reforma de cada planta de la sede de los 'populares', Unifica emitió dos certificaciones finales de obra --documento que sirve para facturar los trabajos realizados--, una con un «importe real» y otra con un «importe más bajo», ha apuntado.

Así, ha continuando explicando que a la diferencia entre las cuantías de las dos certificaciones se le aplicó un descuento de un 8 por ciento, según indicó Bárcenas, y «ese es el importe que se aportaba desde la caja b» del PP. De este modo, la IGAE coincide con la UDEF y con otros peritos de Hacienda que han comparecido en la vista oral sobre que la formación política pagó parte de la reforma del edificio en la calle Génova de Madrid en negro.

La contabilidad se unifica es coherente, según perito de la defensa

Sin embargo, uno de los peritos de parte ha reiterado en la sesión de este miércoles lo que ya venía afirmando en las jornadas previas en las que ha comparecido: que la contabilidad de Unifica es "coherente». «Hemos comprobado que los cobros son consistentes con la facturación, que las facturas son coherentes con las certificaciones y las certificaciones con los presupuestos de obra», ha asegurado, al tiempo que ha agregado que la diferencia de importes entra «dentro de la normalidad».

«Asumir de forma sistemática que esa diferencia entre certificaciones responde a algo torcido, oscuro, no lo veo. Yo creo que hay una serie de circunstancias que pueden explicar esas diferencias», ha defendido.

No obstante, uno de los peritos de la IGAE, a preguntas de la Abogacía del Estado, ha tratado de aclarar que es posible que él también viera «coherencia» en la contabilidad de Unifica si sólo hubiese examinado la información con la que contó el perito de la defensa, si bien éste no tuvo acceso a parte de la documentación que la Policía encontró en los registros y que sí fueron remitidos al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.