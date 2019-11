EFE / Vídeo: Alfonso Alonso: «Mientras esté Sánchez no puede haber acuerdo PP-PSOE»

Pedro Sánchez se salta la Ejecutiva que convoca la consulta de su acuerdo con Podemos La pregunta será la siguiente: ¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?

La Ejecutiva del PSOE ha aprobado este lunes la consulta a la militancia para que decidan si aceptan o no el preacuerdo de Gobierno de coalición firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones no ha acudido a la reunión del partido. Según explican fuentes socialistas a Servimedia, Sánchez no participó porque tiene otro asunto agendado.

La votación podrá hacerse de forma presencial o telématica desde el viernes 22 de noviembre y hasta las 20.00 horas del sábado 23. La pregunta será la siguiente: ¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición? En un vídeo difundido por los canales oficiales del PSOE, el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha pedido «responsabilidad política y moral» para formar un Gobierno «progresista» y no dar «excusas» al Partido Popular y a Vox. «Apoyemos la formación de un Gobierno de izquierdas para decirles a las derechas que el PSOE va a gobernar este país», ha expresado Ábalos.

Sánchez también envió este sábado una carta a las bases socialistas solicitando su apoyo al preacuerdo –a su juicio «imprescindible»– para garantizar «un gobierno cohesionado». «El acuerdo ha sido posible cuando una y otra parte nos hemos convencido plenamente. Ahora, ambos tenemos las garantías que necesitábamos», explica Sánchez. Un gesto para pedir el apoyo que también tuvo el líder del partido morado con sus inscritos.

Mientras tanto, la portavoz en el Congreso del PSOE, Adriana Lastra, se sigue citando con diferentes fuerzas políticas para tejer el entramado de apoyos parlamentarios que alcancen la mayoría absoluta en la investidura. El PSOE ya se ha reunido con PRC, Compromís, ERC y BNG.