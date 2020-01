Pedro Sánchez se muestra «encantado» de reunirse con Torra próximamente Sobre la celebración de una consulta en Cataluña, plantea que si se produce es que porque habrá un acuerdo previo

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Madrid Actualizado: 14/01/2020 14:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En las próximas fechas habrá una reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Las decisiones judiciales sobre la figura de Torra ni el horizonte judicial que se le avecina son un problema para el presidente del Gobierno: «A día de hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña es Torra».

Sánchez, que hasta hace bien poco no quería ni devolver las llamadas de Torra, ha dicho que está «encantado» de reunirse con él. Un encuentro que no está descartado que se celebre en Barcelona. Y que Sánchez ha destacado que se producirá a petición de Torra y no suya.

Esta cita sería el paso previo, solicitado por Torra, para constituir la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat que PSOE y ERC pactaron como compromiso para la investidura de Pedro Sánchez. Una mesa que debe crearse en los 15 días siguientes a la formación del Gobierno (ayer) y un compromiso que el presidente hoy ha reiterado.

El Gobierno piensa mantener así la relación institucional con Quim Torra pese a la resolución de la Junta Electoral Central, ratificada por el Tribunal Supremo, que lo inhabilita como diputado en virtud de la inhabilitación por delito de desobediencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Ejecutivo da por buena la posición del parlamento de Cataluña de que Torra puede seguir siendo presidente aunque no sea diputado, como marca el estatuto de autonomía.

De hecho no entra a valorar el pulso del parlamento catalán de seguir considerándolo como diputado autonómico. Para el criterio del Gobierno en su relación institucional con Torra lo único determinante es el momento en el que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la inhabilitación para cargo público del TSJC.

Sobre el objeto de esa mesa, para la que PSOE y ERC no han descartado que pueda celebrarse una consulta sobre los acuerdos alcanzados, Sánchez ha defendido que diferentes estatutos de autonomía habilitan ya para poder celebrar consultas. Y ha defendido que si ésta llega a celebrarse es "porque ha habido un acuerdo", y que eso constituiría en si mismo el fin de la crisis territorial. Ha asegurado que todo se hará "al amparo de la Constitución" y ha rechazado "lecciones de constitucionalismo".