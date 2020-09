Pedro Sánchez humilla a Ciudadanos para mantener la vía ERC Desconcierto en el partido de Inés Arrimadas ante el repentino ataque del presidente del Gobierno

Si algo había cambiado la pandemia del coronavirus, al menos hasta ayer, era el tono con el que se dirigía Pedro Sánchez a Ciudadanos (Cs) en sus intervenciones. El presidente del Gobierno, deseoso de atraer a Inés Arrimadas al respaldo del estado de alarma, primero, y a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), después, se había cuidado de cambiar su habitual burla y menosprecio por un agradecimiento al «sentido de Estado» con el que reaccionaron los liberales a la crisis del Covid-19.

Por eso, ayer las palabras del presidente desde su escaño pillaron a pie cambiado a la bancada de Cs. Las mascarillas no lograron ocultar la incredulidad y sorpresa de Arrimadas y de Edmundo Bal, que intercambiaron una mirada cargada de significado cuando Sánchez agasajó a Gabriel Rufiáncon una firme crítica a los liberales.

Desde la quinta prórroga del estado de alarma, en la que ERC vio cómo su «no» ni inquietaba al Gobierno debido al apoyo de Cs, las alusiones a los liberales desde el grupo republicano se han convertido en una constante. Rufián alienta la división en el Ejecutivo de coalición y trata de remover la conciencia de Podemos para que presione al PSOE y le obligue a mirar, en exclusiva, a sus socios de investidura.

Una estrategia para marginar a Cs y, de paso, recuperar la llave de la gobernabilidad de España. Ayer por primera vez, Sánchez mordió el anzuelo y en un complicado ejercicio de equilibrios jugó con fuego al restar todo crédito a la estrategia de Cs de regreso al centro del espectro político.

Advertía Rufián, por enésima vez, de que unas cuentas con Cs no pueden ser «progresistas» porque gobiernan «con el PP y con la ultraderecha» en la Comunidad de Madrid, en Andalucía y en la Región de Murcia. Sánchez, como viene siendo habitual, le invitó a superar las barreras ideológicas y apuntó que en los Presupuestos caben todos. No obstante, para mantener a ERC en el barco, el presidente del Ejecutivo fue demasiado lejos en su afrenta a Cs y evocó el año 2019.

«Ciudadanos ya eligió el 26 de mayo», dijo a Rufián, en alusión a los acuerdos autonómicos sellados entre PP y Cs «con apoyo de la ultraderecha» tras los comicios del 2019. Un discurso difícil de conjugar con el intento de sumar los diez diputados de Arrimadas a las cuentas públicas. «Cs claramente no se ha salido de la foto de Colón», apostilló Sánchez, en un claro desprecio al giro al centro emprendido por Arrimadas desde que ganase las primarias del partido el pasado 8 de marzo.

«Es mala estrategia»

El gancho lo encajaron en Cs con desconcierto. Fuentes del grupo parlamentario achacan el comentario de Sánchez a una maniobra «desesperada» para tratar de conservar abiertas las dos vías para los Presupuestos «el mayor tiempo posible». «Es mala estrategia», advierten al presidente del Gobierno, porque son unas declaraciones que incordian y porque más tarde o más temprano «deberá elegir» compañeros de viaje.

En Cs insisten en que es imposible sacar adelante unos Presupuestos que les contenten por igual a ellos y a Rufián. «ERC tendría que dejar de ser ERC y no reclamar privilegios para Cataluña», resume un dirigente liberal. Pero aunque ven «irresponsable» el discurso de Sánchez, sostienen que no cambia nada de cara a las cuentas. La situación sigue en el mismo punto: el Gobierno debe escoger con quién quiere aprobar los Presupuestos y por Cs no quedará intentar que sea con ellos.

«Lo importante es que los Presupuestos sean moderados», inciden desde la formación de Arrimadas, aunque ayer el malestar era evidente. Algún diputado dejaba caer que su opinión de Sánchez no ha cambiado ni un ápice, pero que la actitud de su partido no responde a un intento de salvar su figura política, sino de dar a los españoles unas cuentas razonables para superar la crisis pandémica.

Otra posibilidad, elucubraba ayer un miembro de la ejecutiva de Cs, es que el mensaje obedeciese a una cierta táctica de Sánchez para contentar a su socio de Ejecutivo ante la desconfianza mutua que se profesan.