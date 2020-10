Pedro Sánchez se defiende de las críticas de Pablo Casado llamando al PP «antisistema» El Gobierno ignora las advertencias de inconstitucionalidad y sigue adelante con la reforma del Consejo General del Poder Judicial

Pablo Casado es el presidente de un partido «antisistema», Santiago Abascal es «la ultraderecha» e Inés Arrimadas es «altanera» y no «se ha leído» lo suficiente la Constitución. Ese es el abanico de respuestas que ha ofrecido el Gobierno a la oposición en la sesión de control del Congreso, en la que ni Pedro Sánchez ni Carmen Calvo han sabido despejar las dudas de inconstitucionalidad que pesan sobre su pretendida reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El actual bloqueo de la renovación en el órgano de gobierno de los jueces, ante la negativa del PP a sentarse a negociar el reparto con Podemos, ha servido de pretexto al PSOE y a Unidas Podemos para impulsar una reforma en el Congreso señalada como «inconstitucional» por los principales partidos de la oposición, pero también por la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales. El PSOE y Unidas Podemos pretenden rebajar la actual mayoría de tres quintos para elegir a doce de los veinte vocales del CGPJ a una mayoría absoluta que, en la práctica, otorga al Gobierno y a sus socios el control en los nombramientos.

Eso explica el protagonismo de esta cuestión en la sesión de control, que ha permitido comprobar cómo el Gobierno sigue adelante con sus planes a pesar de las sendas advertencias lanzadas desde la oposición. Tanto el PP como Vox han amenazado ya con recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley una vez se apruebe -algo que comparte Ciudadanos (Cs), pero que con solo diez diputados no puede hacer por su cuenta-, y también el PP y Cs han advertido de que acudirán a instancias europeas contra lo que consideran «un atropello legal».

«A mí no me presiona nadie y menos alguien como usted», ha espetado Casado a Sánchez, agresivo, y levantando los aplausos de los populares. «Hasta que no retire esta cuestión, iremos a los tribunales. No ponga en cuestión los fondos europeos», ha pedido Casado, que ha cargado con dureza contra la «reforma a la polaca» de Sánchez.

Sánchez, al contraataque

El presidente, que en ningún momento se ha referido a la posible inconstitucionalidad de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, ha respondido a Casado con ataques sistemáticos después de afirmar que no iba a contestar a su «retahíla de insultos y provocaciones». «Desde que usted está al frente del PP, el PP es un partido antisistema», ha acusado a Casado.

Abascal directamente ha culpado al Gobierno de perpetrar un «golpe de Estado» contra la Justicia, pero el objetivo de Sánchez era desgastar a Casado, a quien continúa presionando en un intento de que acceda a pactar la renovación del CGPJ. El líder de Vox, de hecho, ha echado en cara al presidente haber utilizado su respuesta para interpelar a Casado. Sánchez, de nuevo, ha respondido con una única dirección en mente: «Señor Casado, piense qué va a hacer la semana que viene en la moción de censura de la ultraderecha».

Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, y Arrimadas han preguntado también a Calvo por el CGPJ. Muy crítica, la presidenta de Cs, que propone volver a la idea inicial de la Constitución y que esos doce vocales sean elegidos por jueces, ha reprobado el que constituye «el mayor atropello» de la coalición. Calvo, que ha insinuado que Arrimadas peca de «altanería», ha apuntado que ella, que se ha leído «más de una vez» la Carta Magna, sabe que reside en las Cortes la facultad de «elaborar y votar leyes». Ha obviado la vicepresidenta, no obstante, que también pueden ser declaradas inconstitucionales. Los tres magistrados con asiento en el Consejo de Ministros no estaban presentes en el hemiciclo durante las preguntas de la oposición.