Pedro Sánchez agradece a las Fuerzas Armadas su «labor callada y al servicio de la democracia»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó este jueves su tradicional mensaje navideño a las tropas españolas desplegadas en misiones internacionales para proclamar que las Fuerzas Armadas representan las «mejores virtudes del siglo XXI» y para agradecerles su «labor callada y al servicio de la democracia».

Así se pronunció el jefe del Ejecutivo en este tradicional mensaje anual que este año fue grabado debido a la cuarentena que está guardando. A pesar de esta circunstancia, las conexiones con los distintos contingentes se realizaron en directo desde el Complejo de la Moncloa con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la del jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya.

Sánchez consideró un «honor» dirigirse a los distintos contingentes españoles en el exterior «llegadas unas fechas tan sentidas y especiales», «no sólo como presidente del Gobierno, sino como portavoz de un país que os admira y que se siente orgulloso de vuestra labor».

Señaló que 2020 ha sido un «año difícil y complejo», en el que la pandemia del coronavirus ha causado «mucho sufrimiento y mucho dolor en el mundo», y durante el cual el Ejército ha estado «en primera línea de apoyo» a España, como ha quedado demostrado en el desarrollo de la «Operación Balmis» y de la «Misión Baluarte».

Hoy me he dirigido a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que se encuentran en el exterior y que, en estas fechas, no pueden estar en casa. Os mando mi afecto y el de todo el país. Gracias por vuestra labor. Sois ejemplo de servicio a España y a la comunidad internacional pic.twitter.com/W7Mpv2x2QA