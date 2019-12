Pedro Sánchez, en 2016: «Yo no voy a permitir que la gobernabilidad descanse en partidos independentistas» El líder del PSOE rechazaba entonces un pacto que hoy persigue para convertirse en presidente del Gobierno

«Donde dije digo, y donde digo Diego». Esa parece la filosofía de Pedro Sánchez, cuyo discurso poco o nada se parece a las alocuciones que en 2016 protagonizaba en el atril del Congreso de los Diputados.

Aquel año, el líder del PSOE decidió no facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Y el «no» estaba dirigido también a Pablo Iglesias, convertido hoy en su «socio preferente», a quien negaba la posibilidad de cerrar un pacto que convirtiese a ERC en sostén del Gobierno de España.

Sánchez, durante una intervención en el Hemiciclo, pidió no engañar a la gente aseverando que la conjura de los partidos de izquierdas no era posible puesto que no poseían mayoría. Una suerte de amalgama de pacto compuesto por numerosas siglas que hace tres años no quería y que hoy persigue rubricar. «Lo digo claramente. A mí nada más me gustaría que hubiera un Gobierno de izquierdas en este país, pero no engañemos a la gente. No engañemos a la gent. No hay mayoría», sentenciaba.

«Se refería a una reunión el señor Rajoy entre el PSOE, el grupo de Podemos, En Comú-Podem, las mareas y también Compromís y Unidad Popular. ¿Sabe cuántos escaños hay sumados ahí? 161 escaños. Solamente la suma de aquellas formaciones de derecha o centro-derecha representan 163 escaños, como mínimo. Yo lo he dicho en privado, y también lo he dicho en público. Y lo digo aquí para que conste en acta: Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas», concluyó.