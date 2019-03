Ana Pastor: «No admito presiones de nadie. Estoy para cumplir y hacer cumplir la ley» La presidenta del Congreso de los Diputados repasó la actualidad política en una entrevista en 'El Cascabel'

La presidenta del Congreso de los Diputados desde 2016 y hasta la fecha, Ana Pastor, defendió su independencia al frente de la Cámara Baja en una entrevista en 'El Cascabel' de Trece, donde también repasó temas como la aprobación de los Reales Decretos Ley, la precampaña electoral y su futuro político personal. «Yo no admito presiones de nadie. Estoy desde el primer día hasta el último para cumplir y hacer cumplir la ley», sentenció.

Con un ojo puesto ya en las elecciones del próximo 28 de abril, la política del Partido Popular aseguró estar «a disposición del partido». «Estaré encantada de volver a representar a los pontevedreses como lo he hecho desde que me presenté en el año 96. Tengo ganas de seguir en política. Pongo a disposición de todos los españoles lo que he aprendido en estos años», dijo.

Preguntada por los controvertidos «decretazos» mediante los cuales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha maniobrado estos últimos meses en minoría parlamentaria, Pastor apunta a la Carta Magna: «La Constitución dice que los decretos ley son para casos de extremada urgencia y excepcionalidad». Además añadió que ella, como presidenta del órgano legislativo, está capacitada para hablar de reales decretos y que ello «no le debe parecer mal a nadie». «Lo que hago desde la mesa siempre es velar porque se cumpla ley y saber perfectamente lo que se está haciendo y dar los pasos seguros. Todos los españoles tienen obligación de cumplir la ley, yo la primera», reflexionó.

Fiel a su marcado perfil institucional, mediante el cual ha sabido adaptarse a los temblores asociados a un sillón situado entre aguas tan virulentas como las que recorren los enfrentamientos entre las bancadas del Congerso, Pastor simplifica la que ha sido su tarea durante los últimos tres años: «Por lo que yo tengo que velar es por que cuando entra en el Congreso cualquier tipo de iniciativa del Gobierno, sea conforme a la ley y no haya flagrante inconstitucionalidad».

El micrófono le sirvió además para lanzar un mensaje a Sánchez, que viene sirviéndose del libre acceso a las instituciones públicas que su cargo le posibilita para ir cincelando su campaña electoral para el 28-A. «Para cualquier gobierno sea de España o de comunidad, la LOREG dice cómo es la precampaña y la campaña. No se puede hacer uso de la presencia en un gobierno para tener ventajas sobre otros partidos. Eso es lo que yo he dicho y que reiteraré siempre que sea necesario. Deben cumplir la ley y es mi obligación recordárselo a todos», concluyó Pastor.