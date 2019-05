Ana Pastor ve innecesario el informe para suspender a los presos: «La ley es clarísima» Ciudadanos amenaza con pedir la dimisión de Batet si no los suspende hoy

La expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor cargó ayer contra la decisión de la Mesa de la Cámara Baja y afirmó que «la ley es clarísima» en lo referente a la suspensión de los diputados en prisión preventiva. Tanto el artículo 21 del Reglamento del Congreso como el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sostienen que los parlamentarios en prisión preventiva deben ser suspendidos mientras dure su situación.

El Tribunal Supremo reiteró ayer que no cabe suplicatorio para evitar hacer efectiva la suspensión, como ya sostuvo el pasado 14 de mayo, y trasladó al Congreso que es esta institución la que debe suspender a los diputados. Aun así, la sucesora de Pastor, la socialista Meritxell Batet, quiere más «seguridad jurídica». Según explicó Pastor tras las más de tres horas que duró la reunión de la Mesa del Congreso, esto es a todas luces innecesario. «Los informes se solicitan cuando hay dudas jurídicas», despachó, antes de sentenciar que en este caso era «clarísima» tanto la aplicación del Reglamento de la Cámara como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El PP registró una proposición de ley para prohibir los indultos por rebelión y por sedición

El PP y Ciudadanos (Cs), aun así, poco pudieron hacer en un órgano que ahora controlan el PSOE y Podemos. El asunto de los presos ni siquiera estaba incluido en el orden del día, pero Pastor lo sacó a colación al inicio de la reunión y dejó claro que era «lo más importante». El debate fue largo, pero se impuso la opción de pedir un informe a los letrados –en contra de la opinión de populares y liberales– y convocar una nueva reunión de la Mesa para hoy a mediodía. Fuentes parlamentarias señalan que Podemos quería incluso aplazar este segundo encuentro a la semana que viene, una posibilidad que ya había apuntado Gloria Elizo por la mañana.

Otras fuentes critican la decisión de Batet porque consideran que en la práctica está lanzando el mensaje de que no será ella quien suspenda a los soberanistas presos, sino los letrados de la Cámara. Además, apuntan que el informe que recibirá hoy este órgano no distará mucho de las tesis defendidas en la Mesa por PP y Cs.

Reprobación o dimisión

Pastor, que no abandona el tono institucional que le acompañó la pasada legislatura, evitó referirse a las amenazas vertidas por su secretario general, Teodoro García Egea, quien sostuvo que si la Mesa no suspendía ayer a los presos, el PP iba a registrar una petición de reprobación contra Batet y a estudiar si incurría en un delito de prevaricación. Desde Génova enfriaron esta posibilidad por la tarde, y dijeron que esperarán a saber qué decide hoy la Mesa. Eso sí, matizaron que Pablo Casado apuesta más por instar a la Fiscalía a investigar un posible delito de prevaricación. Desde Cs, Juan Carlos Girauta avisó de que su formación pedirá la dimisión de Batet si no los suspende hoy.

García Egea, antes del comienzo de la reunión de la Mesa, registró en el Congreso una proposición de ley para prohibir los indultos por rebelión y sedición; una iniciativa con la que los populares quieren que el PSOE se posicione por fin. Ni Pedro Sánchez ni sus ministros han negado hasta ahora la posibilidad de indultar a los líderes del «procés».