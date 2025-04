Ana Pastor: «Estuve dos días con fiebre alta, dolor de cabeza y de articulaciones, pensé que era gripe»

La expresidenta del Congreso Ana Pastor anunció ayer, miércoles, que había dado positivo en la prueba del Covid-19 , y envió un mensaje de tranquilidad y confianza en los profesionales de la Sanidad, a través de Twitter. Esta mañana ha hablado en Cope . La vicepresidenta del Congreso, con buena voz y tono sereno y animado, ha subrayado que lo más importante es seguir las instrucciones de los servicios sanitarios, y ha comentado que ahora da «cero abrazos» y tiene «cero visitas en casa», hasta que una nueva prueba del coronavirus le dé negativo.

Pastor ha explicado que se encuentra «afortunadamente muy bien», asintomática, tras dar positivo el pasado martes, y ha relatado cómo ha sido su experiencia.

«Empecé a encontrarme mal el sábado por la tarde noche, volviendo de Málaga , donde participé en un acto de mujeres. Ahí estuve perfectamente, comí con los compañeros, y luego fue en el avión que tomé para ir a Vigo. Me encontré mal viniendo en el avión. Me dolía la cabeza, fundamentalmente. Estuve dos días de fiebre alta, con dolor de cabeza, y dolor de articulaciones. A partir de ahí ha ido todo muy bien. He seguido recomendaciones de mis colegas y permanezco en casa aunque me encuentro bien».

Al encontrarse mal en el avión a Vigo, suspendió todo los actos. Esa misma noche del sábado, al llegar a Galicia, donde tenía otra cena con mujeres, decidió no acudir. «Me vine para casa, pensé que tenía gripe y me tomé un paracetamol ». Se tomó la temperatura para ver cómo estaba y al día siguiente conectó con los servicios sanitarios, al comprobar que tenía la temperatura alta.

Pastor ha explicado que de entrada no se le hizo la prueba, porque ella no estaba en ningún grupo de riesgo , no había viajado al extranjero y no estaba en contacto con un foco de alta prevalencia. Fue después cuando se la hicieron, en concreto el martes, cuando se vio que había algún caso en el Congreso de los Diputados.

Aunque no se hiciera la prueba hasta el martes, las medidas preventivas desde que tuvo síntomas fueron las mismas. No ha dado ningún abrazo, «cero abrazo», y no ha tenido ninguna visita, «cero visitas».

Pastor ha señalado que cuando tenga dos pruebas que sean negativas estará curadas. «En términos médicos, estoy perfectamente, pero la desaparición total es cuando una prueba médica lo diga». Entonces, ha dicho, podrá ayudar a los demás.

La vicepresidenta del Congreso ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza. «Hay que transmitir a las personas que la medicina es fantástica y la mayoría se va a recuperar. Cuando tengan síntomas que tomen las medidas que digan los servicios sanitarios ».

«Lo más importante es seguir las indicaciones e instrucciones de los servicios sanitarios y hacer lo que nos mandan, eso es lo más importante».

Pastor ha pedido también que cada uno trabaje, en su parcela, con absoluta lealtad y unidad , porque estamos ante un caso de salud pública mundial. Y ha pedido que no se regateen a las comunidades os recursos que necesitan para mantener el sistema público de salud.

«Que se tomen todas las medidas que se tengan que tomar, con lealtad y con criterios científicos , nunca pensando en la política», ha pedido.

Quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones

Muchísimas gracias. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020