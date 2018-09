Pastor deja en manos de Zarzuela la asistencia de Don Juan Carlos La presidente del Congreso destaca su papel «protagonista» en la Transición

Ana I. Sánchez

La presencia del Rey Don Juan Carlos en la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución que se celebrará en el Congreso el próximo 6 de octubre es aún una incógnita, a pesar de que el año pasado los cuatro grandes grupos parlamentarios coincidieron en que su ausencia en la celebración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas fue un error. La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, subrayó que está en manos de Zarzuela decidir si Don Juan Carlos participará este año en la conmemoración. Lo cierto es que la Casa del Rey y el Congreso todavía no se han reunido para detallar el desarrollo de los actos conmemorativos de la Constitución ni para concretar qué miembros de la Familia Real asistirán.

Durante una entrevista en COPE, la tercera autoridad del Estado se lavó las manos ante la decisión –«será la Casa de su Majestad la que diga», señaló–, pero aprovechó la ocasión para destacar la figura del Rey Don Juan Carlos y recordo que es «uno de los protagonistas de la Transición española, uno de los protagonistas de por qué estamos aquí», según sus propias palabras. Subrayó, además, que «todos los que hemos vivido estos 40 años de paz, de libertad y de democracia» así lo piensan.

El precedente de 2017

La presencia de Don Juan Carlos en el aniversario de la Constitución que él mismo propició y sancionó cobra una especial importancia tras el precedente del año pasado, cuando no asistió al 40 aniversario de las primeras elecciones de la democracia. Por ello, las alarmas se han disparado esta misma semana después de que el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la propia Pastor y el presidente del Senado, Pío García-Escudero, no incluyeran ninguna referencia a su figura durante la presentación de los actos de conmemoración de la Constitución. No obstante, fuentes parlamentarias dan por hecho que la Casa del Rey «entendió el año pasado que fue un error apartar a Don Juan Carlos» y dan por seguro que participará en algún acto.

La sonada ausencia del Rey que trajo la democracia en el aniversario de las primeras elecciones se debió al difícil encaje protocolario de los dos Reyes en el Hemiciclo. Como informó ABC en su día, Don Juan Carlos rechazó asistir al acto desde «el gallinero» (la tribuna de invitados) e hizo público su malestar. El portavoz del PP entonces, Rafael Hernando, defendió que para este año debería cambiarse el protocolo para que Don Juan Carlos pudiera asistir sin problemas, y tanto PSOE como Ciudadanos e incluso Podemos echaron en falta su presencia destacando el impulso troncal que otorgó a la democracia.

La Cámara Baja, sin embargo, se sacudió las culpas y negó cualquier problema de formato o protocolo asegurando que hubieran existido opciones de colocación del Rey Don Juan Carlos si hubiera existido voluntad. De cara a la conmemoración de este año, el Congreso no ha cerrado aún el formato ni han sido enviadas las invitaciones para el próximo 6 de diciembre. Lo único confirmado es que el día anterior se celebrará un concierto que presidirán los Reyes y que el Día de la Constitución será muy especial.