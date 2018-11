Pasa un año en prisión tras confundirlo con un narco mientras pescaba en Marbella Tomás Martínez pide una indemnización al Estado de 218.000 euros por los 345 días que estuvo preso

Diario Sur

«Solo estoy luchando por recuperar mi vida». Quien dice estas palabras es Tomás Martínez, un malagueño que se pasó casi un año en prisión siendo inocente. Le confundieron con un narco cuando se encontraba pescando en una playa de Marbella y, desde entonces, asegura que lo ha perdido todo. Ahora solicita al Estado 218.000 euros de indemnización por los 345 días que estuvo preso y las secuelas psicológicas que padece.

Su particular vía crucis comenzó en la noche del 21 de febrero de 2010. Aficionado desde pequeño, cuando iba a la playa junto a su padre y su hermano, Tomás decidió ir a la zona de Cabopino para pescar. Era domingo y, como no trabajaba el lunes, fue a gastar la carnada que le había sobrado del día anterior.

Era de noche: «Es el mejor momento, cuando el pescado se arrima más a la costa». La playa estaba vacía y él «muy tranquilo», hasta que sobre las diez de la noche escuchó un ruido detrás suya. «Eran una decena de tíos, de origen magrebí, que me dijeron que no me moviera de la silla. Que iban a hacer un trabajo y que luego se marcharían», relata.

