El partido de Errejón abre su Asamblea con ánimo a favor de presentarse el 10-N La formación se presenta como antídoto contra el riesgo de abstención en la izquierda

Con el ambiente ciertamente improvisado del primer Podemos, los medios de entonces pero las espaldas cubiertas de las batallas libradas, Más Madrid celebra desde esta tarde una Asamblea compuesta por cargos públicos y militantes de base para analizar cuál debe ser el papel la formación el próximo 10-N.

Los ánimos son favorables a concurrir a las urnas. Y en todo esto parece no tener opinión el hombre al que todos miran. Íñigo Errejón no participa en el cónclave para no condicionar el debate. Él aceptará el mandato de un partido que se nutre de errejonistas de primera hora, desafectos de la gestión de Iglesias y que se confunden ya con esos errejonistas, y fieles a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El evento se desarrolla en el Centro Cultural Galileo, en pleno centro de Madrid, y sin tratarse de un órgano del que pueda emanar un mandato vinculante. El partido no cuenta todavía con estructuras ni órganos y se respira un ambiente bisoño y de improvisación. La ambición de Errejón por hacer crecer su partido del ámbito regional al nacional no es improvisado. Pero la repetición electoral sí que le obliga a valorar ese paso mucho antes de lo previsto.

Son los plazos los que introducen ese factor de incertidumbre, porque en la formación se percibe la convicción de que el momento político es idóneo. La aparición de un nuevo partido para cubrir la desafección que puede existir en el electorado progresista por la falta de acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE.

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Inés Sabanés ha valorado a su llegada al cónclave que existe «un riesgo grandísimo de abstención» que a la postre derive en «un Gobierno de las derechas». Por tanto el propósito de una candidatura sería ese, el de combatir la abstención.

«Ante esta situación no podemos ni debemos mirar hacia otro lado. Hoy vamos a debatir las posibilidades y cómo nos podemos situar desde Más Madrid ante este proceso electoral. Queremos contribuir, venimos a sumar. Ni a dividir ni a restar, venimos a cubrir espacios de abstención, que son el principal riesgo en este momento», ha dicho Sabanés.

La cuestión a decidir es cómo se articularía esa candidatura. Tras descartarse Manuela Carmena, no existe más opción realista que la candidatura de Errejón. «Sería un actor muy positivo» para la política española por su «sensatez y talante necesario», ha dicho Gabriel Ortega, concejal en el Ayuntamiento de Móstoles.

Del encuentro de hoy no puede salir ninguna decisión vinculante pero sí unas conclusiones que Errejón «sabrá administrar». Aunque todos los detalles de la decisión no se conocerán hoy, sino que la próxima semana podrá definirse «dónde, cuándo y qué personas» configuran las candidaturas.

Antes las críticas que llegan desde Podemos porque su concurso en las elecciones representaría una nueva fractura en la izquierda, Sabanés ha sido tajante y ha dicho que «el riesgo no es la división sino la abstención». Además de que niegan ese riesgo en «circunscripciones absolutamente proporcionales» como Madrid. Ese es uno de los debates que se deben resolver. Si el partido se presenta solo en la Comunidad de Madrid o lo plantea también en otras circunscripciones.