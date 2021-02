El Parlamento Europeo apoya que se levante la inmunidad a Puigdemont Aprueba el dictamen favorable por 15 a favor, 8 en contra y dos abstenciones; el asunto llegará a Pleno previsiblemente el 8 de marzo

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobó hoy con 15 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones el levantamiento de la inmunidad a los tres independentistas requeridos por la Justicia española: Carles Puigdemont y los que formaron parte de su equipo, Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos elegidos en mayo de 2019 miembros del Parlamento Europeo porque en aquel momento aún no habían sido inhabilitados puesto que no han llegado a ser juzgados.

Previsiblemente, el asunto llegará al pleno del próximo 8 de marzo para ser también aprobado. El informe jurídico del caso fue elaborado por el eurodiputado conservador búlgaro Angel Dzhambazki, que comparte grupo con Vox y con los independentistas flamencos.

Las cuestiones de levantamiento de la inmunidad de un miembro del Parlamento Europeo son relativamente frecuentes en esta institución y se resuelven casi siempre de forma expeditiva.

En el caso de Puigdemont, si deja de gozar de este privilegio, volverá a abrirse el camino al cumplimiento de las órdenes europeas de detención, lo que significa que la discusión regresará a manos de la Justicia belga para determinar si los entrega a la Justicia española. Hasta ahora sus abogados han logrado con éxito entorpecer este trámite.

Valoración del PP

Desde el PP valoraron positivamente la decisión. Los eurodiputados del PP Esteban González Pons y Javier Zarzalejos votaron a favor de levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

González Pons destacó que «ha quedado demostrado que la inmunidad parlamentaria no procede en estos tres casos puesto que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados ocurrieron antes de que se convirtieran en eurodiputados y, además, no están vinculados a su ejercicio como miembros de esta institución. El Parlamento Europeo no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión».

Por su parte, Javier Zarzalejos valoró «muy positivamente» la decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y aseguró que los tres eurodiputados «están hoy un poco más cerca de ser puestos a disposición de la justicia española para que rindan cuentan de sus presuntos delitos».