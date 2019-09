El Parlamento balear condena que sonase el «Cara al sol» en la Plaza de Toros de Palma La Cámara regional también ha aprobado instar al Gobierno central a que incorpore como delito la «apología del franquismo» Un diputado de Vox recita una estrofa del himno de la Falange contraponiéndola a las letras por las que el rapero Valtonyc fue condenado a tres años y medio de cárcel

El Parlamento balear ha aprobado este miércoles una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos, el PSOE y MÉS por Mallorca bajo el epígrafe «en contra de las manifestaciones fascistas», que en su punto primero indica que la Cámara regional «condena y rechaza el enaltecimiento del franquismo que se produjo el pasado 9 de agosto en la Plaza de Toros de Palma a través de la reproducción del himno de la Falange».

Cabe recordar que en dicha fecha se celebró en el Coliseo Balear un festejo taurino «monstruo», con los diestros Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares y El Fandi. Los toros volvieron ese día a la isla tras dos años de ausencia, después de la controversia política y judicial que había generado la denominada ley de toros «a la balear». Poco antes del inicio de la corrida nocturna del 9 de agosto, se pudo escuchar cómo sonaba el «Cara al sol», al parecer no desde el interior del propio coso taurino, sino desde las inmediaciones de la plaza. Los altavoces fueron colocados hacia los antitaurinos que se habían concentrado en señal de protesta.

El debate y la votación de la proposición no de ley «en contra de las manifestaciones fascistas» se ha celebrado esta mañana en el marco de la Comisión de Asuntos Institucionales. El sentido del voto de los partidos que apoyan al Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha sido idéntico en los tres puntos de que constaba la citada moción. Así, han votado globalmente a favor de esta propuesta el PSOE, Unidas Podemos, MÉS por Mallorca y MÉS por Menorca, lo que ha permitido la aprobación de los tres puntos y de la moción en su conjunto.

En el segundo punto de la citada proposición el Parlamento regional ha instado al Govern a que investigue «una posible vulneración» de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares y que, en su caso, tome «las medidas oportunas al respecto». Finalmente, en el tercer punto de la propuesta la Cámara autonómica ha instado al Gobierno central a «incorporar como delito la apología del franquismo».

Diferencias en la oposición

Por lo que respecta a los partidos de la oposición en el hemiciclo isleño, que en la presente legislatura son el PP, Cs, Vox y la formación nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI), no han votado esta vez de manera coincidente en dos de los tres puntos de la proposición no de ley. En el caso del primer punto, en el que se condenaba «el enaltecimiento del franquismo» que se habría producido con la reproducción del himno de la Falange en el Coliseo Balear, Cs y el PI han votado a favor de ese punto, mientras que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

La portavoz adjunta de Cs en el Parlamento balear, Patricia Guasp, ha explicado a ABC los motivos de ese voto afirmativo de la formación naranja. «En coherencia con la posición que venimos manteniendo de rechazar cualquier tipo de enaltecimiento de posiciones extremas, hemos votado a favor de ese punto concreto», ha señalado. Guasp ha recordado que, en cualquier caso, el PP había presentado una enmienda de sustitución que «ni siquiera se ha podido votar».

En el segundo punto de la propuesta «en contra de las manifestaciones fascistas», que era el relativo a que se investigue una «posible vulneración» de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, el PI ha votado a favor, Cs se ha abstenido y el PP y Vox han votado en contra. En cuanto al tercer punto, en el que se pedía que la apología del franquismo sea considerada un «delito», han votado en contra el PP, Cs, Vox y el PI.

Controversia con el himno

En el transcurso del debate previo a las votaciones, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha contrapuesto las letras de varias canciones del rapero mallorquín Valtonyc, condenado a tres años y medio de cárcel, al contenido del «Cara al sol». Rodríguez ha recordado que el artista isleño había propuesto en alguna de sus canciones ocupar el Palacio de Marivent o matar al antiguo presidente de la entidad Círculo Balear —hoy líder balear de Vox—, Jorge Campos.

En ese contexto, el diputado de Vox ha reprochado que dichas letras no parezcan molestar a los partidos de la izquierda, algo que sí ocurriría con el contenido del himno de la Falange. Ha sido entonces cuando Rodríguez ha recitado la estrofa que afirma que «volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas cinco rosas: las flechas de mi haz».

Para el citado diputado, el mencionado tema nació como «un himno alegre y carente de odio», a diferencia de lo que habría ocurrido, por ejemplo, con el himno de la Internacional Socialista. Las reflexiones de Rodríguez han suscitado el rechazo y la crítica de los representantes del PSOE, Unidas Podemos y MÉS en la Comisión de Asuntos Institucionales.