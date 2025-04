Page ve «estéril» el debate sobre la Monarquía: «Obedece a la debilidad de algunos»

Tres barones autonómicos, Alberto Núñez Feijóo , presidente de la Xunta de Galicia, Emiliano García-Page , presidente de Castilla-La Mancha, y Juan Manuel Moreno , presidente de Andalucía (el mandatario aragonés Javier Lambán no ha podido acudir, como estaba previsto, por motivos de salud), han salido al paso de los ataques a la Monarquía orquestados por Podemos en el seno del Gobierno central, y en defensa del actual sistema de autonomías en España durante su intervención en la última jornada de la segunda edición del Foro La Toja Vínculo Atlántico, antes de que lo clausure el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez .

Page ha enviado varias andanadas a Podemos , sin mencionar al partido morado, al señalar que el actual debate sobre el modelo de Estado, en el que «se cuestiona mucho la Monarquía constitucional», es «estéril» y «obedece a la debilidad de algunos, que se están quedando ya casi sin matices y necesitan de retóricas estériles, que no abordan los problemas reales». El presidente manchego ha tildado de «imprudente» el «salir a buscar problemas» en plena pandemia de coronavirus, que ha atribuido a que «hay gente en España que no sabe lo que es y tiene dificultades para saber lo que quiere hacer».

A su juicio, «España es un país infinitamente más fuerte y sólido» de lo que da a entender una política con «los decibelios muy altos», con un sistema constitucional con «pilares asentados», que ha «combatido todo tipo de vaivenes», si bien «faltan liderazgos» que cambien inercias y «sobran surfistas que se contentan con manejarse en la ola». Si en 2007 «emergieron muchos que se querían cargar el sistema», e «incluso están mandando algunos» en estos momentos, en nueva alusión velada a Podemos, ahora «se están cebando con la reforma del Estado, Monarquía o república, un debate bastante estéril», ha rebajado . Sobre la división territorial, ha advertido de que «lo que venga va a ser parecido, no hay mucha alternativa», porque la Constitución admite «mejoras» pero no una «alternativa global», porque «está abrochada con cremalleras, si se rompe una pieza, no funciona nada».

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que el Foro deja una «línea conductora bastante clara», la de que « defender la Constitución española en este momento, más que nunca, es mostrar lealtad y cariño a la Jefatura del Estado , al Rey».

Feijóo ha sido contundente al asegurar que «hay más un problema de gobernanza que de modelo», ha censurado la «deslealtad continuada y constante de algunos presidentes autonómicos», que «no puede deslegitimar el estado autonómico» y ha defendido que «funcionan mejor las comunidades autónomas que el Gobierno central actualmente; sin duda». Especialmente, porque «parte del Gobierno está en contra del propio modelo de Estado e intenta desestabilizar el modelo de Estado desde el Gobierno», ha reprochado. «En este momento la gestión de las comunidades autónomas es mucho más sólida, mucho más leal y mucho más constitucional, con carácter general, que la propia gobernanza del Gobierno central», ha proclamado, contundente.

Ha insistido Feijóo en que «el problema de España en este momento es un problema de gobernanza, no de modelo» y que «es el peor momento para hacer reformas del modelo de Estado» porque «hay gente en el Gobierno central que quiere un modelo de Estado diferente desde la jefatura del Estado». En esta línea, cree que ningún Parlamento autonómico presenta el «lío» que refleja el Congreso de los Diputados . «No confundamos la gobernanza con el modelo, el problema es un problema de gobernanza», ha ahondado. «Si pensamos que el problema son las autonomías, la Jefatura del Estado... No, no, no. El problema es que, desde hace un par de años, en España el Gobierno central tiene muchas dificultades para gobernar», con lo cual, «todo se resiente».

Juan Manuel Moreno ha advertido de que, en el actual contexto «lo que jamás debe hacer ningún Gobierno es añadirle inestabilidad institucional» a los problemas que ya genera la pandemia de Covid. «No es el momento de discutir la Jefatura del Estado, el modelo de Monarquía parlamentaria ni añadir ningún tipo de variable, más dudas e incertidumbres. Todo lo contrario». El presidente andaluz ha pedido «cooperación leal entre todas las instituciones» y ha advertido de que «falla el enésimo enfrentamiento, la permanente confrontación, que nos lleva casi a la auodestrucción como gran nación que somos en el mundo».