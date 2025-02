El padre de Yéremi Vargas acumula ya tres denuncias por supuestos abusos

Juan Francisco Vargas, padre de Yéremi desaparecido hace 14 años, acumula ya tres denuncias por supuestos abusos sexuales, según confirmaron a ABC fuentes de la investigación. A la de su propia hija, la primera presentada, y la de otra menor de 12 años, ... hija de una expareja, se sumó ese mismo día la de la hermana de la segunda víctima, una joven mayor de edad.

El pasado martes los agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y la Mujer) de la Policía se trasladaron desde Las Palmas hasta Puerto del Rosario (Fuerteventura) donde la menor y su madre acababan de denunciar unos tocamientos ocurridos a finales de 2020 cuando Juan Francisco vivía con ellas en esa localidad tras mudarse a la isla para pasar el confinamiento.

Durante la entrevista de varias horas que mantuvieron con la adolescente, la hermana mayor, al tanto ya de lo ocurrido, relató que a ella el novio de su madre le «había tocado el culo» en una ocasión. Los agentes le explicaron que esa conducta está tipificada como abuso sexual, le leyeron sus derechos como víctima y a continuación la chica interpuso una denuncia distinta a la de su hermana pequeña. La Policía la remitió al juzgado de guardia. El padre de Yéremi fue detenido de nuevo el jueves a raíz de las nuevas denuncias.

El juez de guardia de San Bartolomé de Tirajana, ante el que el denunciado se acogió a su derecho a no declarar, acordó el viernes la puesta en libertad de Juan Francisco con medidas cautelares e investigado como presunto autor de un delito contra la libertad e indemnidad sexual. Le impuso la prohibición de acercarse a las dos hermanas, no podrá salir de la isla, le retiró el pasaporte y tiene que comparecer todos los lunes en el juzgado. Ayer lo hizo por primera vez pero no abrió. Firmó y se marchó de las dependencias judiciales.

Aunque en un primer momento trascendió que la expareja de Juan Francisco no conocía los supuestos abusos a su hija menor, en una conversación con una amiga, la mujer admitió que la niña se lo contó pero no quería que denunciaran. Fue después de enterarse de que la propia hija de este hombre lo acusaba de tocamientos cuando la adolescente también decidió dar el paso. Conocía a la otra menor y hablaron por teléfono, según reveló el abogado que representa a la hija.

Juan Francisco Vargas aseguró la primera vez que quedó en libertad, con orden de alejamiento de su hija, que todo era un «complot» y apuntó a otra de sus exparejas, la madre de la denunciante. Tiene siete hijos de seis mujeres diferentes, el mayor Yéremi Vargas. Sin embargo, el abogado que representa a esta mujer explicó que Vargas incumplía sistemáticamente el régimen de visitas y veía a su hija cuando quería. Además, según dijo, no le pasaba apenas pensión pero aun así ella no lo denunció.

La madre de Yéremi, Ithaisa Suárez, ha pedido desde que se conoció la detención de su exmarido que no se relacionen estos hechos con la desaparición de su hijo. Sus abogados han presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana en el que solicitan la reapertura del caso, que hasta ahora no ha prosperado.