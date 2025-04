El padre que secuestró a sus hijas pasó dos horas en el mar y volvió sin los macutos ni la maleta

Ni una sola pista de Olivia y Anna, las pequeñas secuestradas por su padre Tomás Gimeno, de 37 años, hace ya ocho días en Tenerife. La Guardia Civil sigue con la búsqueda en el mar , con el análisis de cámaras, teléfonos, cuentas bancarias, ... registros y movimientos anteriores de él, a la vez que toma declaraciones a todo aquel que pueda aportar alguna información. El panorama es sombrío, pese a los mensajes de Beatriz Z., la madre de las criaturas. Las únicas horas reconstruidas con cierta precisión -que han trascendido- son las que tienen que ver con lo que ocurrió en la Marina de Santa Cruz la noche del 27 de abril.

Las idas y venidas de Gimeno fueron captadas por las cámaras del puerto. Alrededor de las seis de la tarde, estuvo revisando su lancha de 6 metros, solo unos minutos, antes de ir a recoger a su hija mayor, que asistía a clases de tenis. Alrededor de las 21.30 horas esa misma cámara registra la llegada a la Marina del Audi blanco de Gimeno, que aparca junto al pantalán, saca bolsas de lona, una maleta y otros enseres de su coche y hace hasta tres viajes cargado con esos bultos hasta la barca. Cuando termina zarpa y regresa a puerto dos horas después, a las 23.30.

A esa hora, según ha podido confirmar ABC, los bultos que había embarcado ya no están en la lancha. Un dato que se desconocía y que centra el foco de los investigadores en esas dos horas. ¿Hacia dónde navegó? ¿Qué hizo con la carga? ¿La arrojó al mar, la desembarcó en algún punto o la trasvasó a otra embarcación? Esta última hipótesis es la menos probable, dado que se está siguiendo el recorrido de todos los barcos dotados con sistema AIDS o GPS durante esas horas que pudieron navegar por la zona.

El vigilante de seguridad le avisó de que estaba fuera del toque de queda pero, aun así, Gimeno salió a pie del puerto, compró un cargador en una gasolinera, cargó el teléfono y volvió a zarpar definitivamente a las 00.30 horas. Cuando la lancha fue encontrada al día siguiente, a la deriva, en su interior no había ni rastro ni de las niñas ni de él ni de las mochilas, pero solo después se averiguó que ya se había deshecho de ese equipaje antes. La sillita de retención de la pequeña se halló flotando en el agua.

Además de la orden de búsqueda internacional cursada, la familia, a través de SOS Desaparecidos, ha incidido en un mensaje (con el vídeo de las dos niñas) con una dirección concreta: Chile, Argentina y Uruguay. Chile porque Gimeno había dicho en alguna ocasión que le gustaría vivir en ese país. En el mensaje de despedida que envió a su padre, a quien dejó las llaves de su coche recién comprado, le pidió que no se preocupara, que iba a estar bien en el lugar que siempre había querido. El padre alertó a su exnuera y fue entonces cuando se activaron todas las alarmas y Beatriz corrió al cuartel a presentar la denuncia formal por la desaparición de sus hijas a primera hora del miércoles. Ya había acudido la noche anterior, después de que su expareja le dijera que no volvería a ver a las niñas ni a él. Hablaron hasta en cinco ocasiones. La mujer tratando de sonsacarle dónde estaban las pequeñas, pero ya muy preocupada.

Cuando acudió al cuartel la primera vez el martes por la noche, los agentes atendían un caso de agresión sexual. Ella les explicó lo que ocurría y se dirigió a buscar a sus hijas. Después la localizaron por teléfono. Pero esa noche ya no había ni rastro de Gimeno ni de las niñas.

No era el primer incidente que provocaba él. Beatriz, en diciembre explicó a los agentes que él la había amenazado verbalmente pero no quiso interponer denuncia. Antes, el pasado verano, Tomás Gimeno tuvo una pelea y agredió a la actual pareja de su exmujer. Tampoco en esa ocasión hubo denuncia. Ella siempre dijo a la Guardia Civil que no quería perjudicarle , convencida de que podría solucionar los problemas con el padre de sus hijas . En marzo, los investigadores se pusieron en contacto con ella en aplicación del protocolo de violencia de género que habían seguido de oficio. Beatriz aseguró que todo estaba bien.

Los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tenerife ya tienen en su poder las cuentas bancarias y los movimientos realizados, después de que el entorno de Gimeno apuntara a que podía haber extraído casi 60.000 euros. De momento, la información obtenida se vincula a que esos movimientos económicos están relacionados con la actividad de la empresa, pero se sigue indagando.