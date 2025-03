Pablo Iglesias se borra del congreso de Podemos que elegirá a Belarra sucesora

Tres días para que Podemos materialice por primera vez un relevo de liderazgo . Y lo cierto es que no se esperan sorpresas. Ione Belarr a , ministra de Derechos Sociales, sucederá a Pablo Iglesias . Él le encomendó la tarea el ... día que abandonó por su fracaso en Madrid. Con el aparato a su favor, la visibilidad de sus cargos orgánico y gubernamental y el plácet del exlíder, Belarra se impondrá a sus dos rivales sin sudar.

Poco pueden hacer Fernando Barredo , eterno crítico, y Esteban Tettamanti , concejal de San Lorenzo de El Escorial, más que defender sus proyectos. Las únicas dos incógnitas son con qué porcentaje ganará; el año pasado Iglesias revalidó la secretaría general con una participación muy baja , y si podrán sobrevivir a su hiperliderazgo. A continuación, varias claves del IV congreso de los días 12 y 13.

Iglesias no estará en la Asamblea

Será la primera vez que Iglesias no participe en un congreso de Podemos. En los anteriores estaba, naturalmente, porque se presentaba como candidato. Pero en esta ocasión el exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder del partido ha decidido no aparecer ni para la foto para no desviar el foco de atención del proceso interno de su partido. Y de su candidata. Así se traslada desde Podemos, aunque sobre esta decisión de Iglesias apenas dan más información en el partido. El exvicepresidente lleva desde abril sin aparecer en público, exceptuando la fotografía que filtró sin su coleta.

Se espera algún gesto de Yolanda Díaz

La vicepresidenta tercera y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz , no milita en Podemos, sino en el Partido Comunista. Díaz se ha mantenido bastante ajena a la campaña de Belarra y al proceso interno en las últimas semanas. A pesar de que en los discursos y ponencias del sábado se prevé que se abunde en el futuro de Unidas Podemos como espacio electoral, ella como tal no será una de las protagonistas.

Estará fuera del país por un viaje institucional. Pero sí se espera que en algún momento tenga un gesto , quizá en forma de vídeo, como actor principal que es: la futura candidata de UP a la presidencia de Gobierno. Belarra y Díaz tienen una buena relación y confían la una en la otra, eso sí, Díaz está por encima de Belarra y será quien marque el rumbo de la coalición.

Nervios por repetir una baja participación

El portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique , empezó su rueda de prensa del martes haciendo un llamamiento a las bases de Podemos para que participen. Echenique de hecho borró sus tuits y de los 15 que dejó casi todos estaban encaminados a movilizar a los inscritos. «Si Podemos está fuerte, hay más posibilidades de mejorar la vida de la gente, animo a los inscritos de Podemos a que entren en la página web y voten », dijo.

De los más de 500.000 inscritos desde 2014, el censo que Podemos cuenta para configurar porcentajes es poco más de 138.000 (los inscritos activos , los que han tenido actividad en los últimos meses). En mayo del año pasado, Iglesias fue reelegido secretario general de Podemos con una participación muy baja y el partido quiere evitar que se repita con Belarra. El exlíder ganó con un respaldo del 92,19 por ciento (53.167 votos). Una victoria que escondió una participación floja, del 11,46 por ciento. En la Tercera Asamblea participaron en la votación 59.201 inscritos de un total de 516.492.

Acusan a la dirección de hacer ‘trampas’

Barredo es veterano, se ha presentado en los últimos dos congresos sin éxito. Es una de las voces conocidas de un pequeño sector crítico de militantes y excargos llamado ‘Nuevo Impulso’ . El año pasado, presentó una demanda contra Podemos en la que reclamó que se anularan los resultados de la III Asamblea y se convocara otra. De aquella, adjuntó una batería de irregularidades según la dirección habría vulnerado los códigos internos. La petición sin embargo no tuvo recorrido judicial y se archivó.

Por su parte, Tettamanti apuesta por «mejorar» y «recuperar los principios éticos» del partido. Al contrario que la actual dirección, insiste en su proyecto en «que una persona ocupe un cargo solamente» y «que perciba por su trabajo el equivalente a tres salarios mínimos». Y lanza otro dardo a la dirección actual: «Que las personas que vayan en las candidaturas sea por mérito y militancia y no por afinidad o amistad ».

Presentación de proyectos

El sábado por la mañana los equipos de los tres candidatos presentarán sus documentos (Político, Ético y Organizativo). Después, por la tarde, se organizarán diferentes carpas temáticas donde se debatirán temas como, por ejemplo, precariedad laboral, feminismo, ecologismo... y se realizarán diferentes ponencias. El domingo, se conocerán los resultados y el ganador tendrá espacio para un discurso final.

«Feminización» y fuerza en las regiones

Belarra quiere empezar un proceso de «feminización» con mujeres en los principales puestos. También cuenta en su lista con once líderes regionales. Objetivo: reforzar los territorios, donde han perdido gran representación.