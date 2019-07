Pablo Casado reitera que el PP no facilitará la investidura El presidente del PP ha asegurado en una entrevista en Telecinco que el éxito de la investidura depende de «aquellos con los que Pedro Sánchez ya ha decidido pactar» Se ha mostrado convencido de que la semana que viene se desbloquearán las investiduras en Murcia y Madrid

Seguir Adrián Marina Bralo @AdrianMarinaB Madrid Actualizado: 10/07/2019 22:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha insistido esta noche en su rechazo a facilitar la investidura de Pedro Sánchez y ha asegurado que su éxito depende de «aquellos con los que ya ha decidido pactar», en clara referencia a Podemos. Sobre el socio preferente del PSOE, el líder de los populares lanzó una pregunta: «¿Hasta qué punto Sánchez puede defender que no los quiere en el Gobierno? Es como si yo le digo a Ciudadanos en Castilla y León que no quiero que tenga consejerías».

En una entrevista en Telecinco, Casado ha recordado los once pactos de Estado que ha propuesto a los socialistas y que ayer, tras reunirse con Sánchez, aseguró que podrían proporcionar «estabilidad» a la legislatura. Pero en ningún momento entraría en escena la abstención porque el PP es «la alternativa a un Gobierno de Pedro Sánchez». ¿Es equiparable esta petición de abstención con la que los populares hicieron a los socialistas en 2016? No, porque entonces «no había alternativa para el desbloqueo».

Insistiendo en que el PP no es quien tiene que abstenerse, ha apuntado que los socialistas y Podemos llevan casi dos meses pactando en ayuntamientos y comunidades autónomas, por lo que no debería haber problema en que alcanzaran un pacto a nivel nacional. En este sentido, y aunque ha asegurado que no es quien debe tomar esa decisión, sí que ha planteado que el rechazo del PSOE a la entrada en el Ejecutivo de Podemos, que es lo que provoca la actual situación de bloqueo, serçia como si él le dijera a Ciudadanos que no quiere que tenga consejerías en Castilla y León.

Como ya hizo el martes, Casado ha vuelto a plantear la posibilidad de una reforma electoral que, «respetando la Constitución», ayude a acabar con lo vivido en los últimos años, en los que «ha habido dos mociones de censura, siete sesiones de investidura y tres elecciones generales». Este cambio se debe hacer, según Casado, evitando cambios en la Carta Magna porque el auge del independentismo podría dar pie a modificaciones perjudiciales. Aun así, ha insistido en que «hay que articular fórmulas para evitar la parálisis que ha traído el multipartidismo».

Murcia y Madrid

En el caso de las investiduras autonómicas, que en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia están en el aire, Casado se ha mostrado confiado de que «la semana que viene se desbloqueará todo» y los candidatos populares se convertirán en presidentes porque «los ciudadanos no entenderían» lo contrario. De paso, ha recordado que Vox tiene un papel «imprescindible» y que este partido, al igual que Ciudadanos, está teniendo una «posición responsable» en el proceso negociador.