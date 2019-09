Entrevista con el presidente del Partido Popular Pablo Casado: «PP y Cs somos compatibles, prefiero esa vía a la de Vox» El líder del PP mantendrá una interlocución «discreta» con Rivera

¿Ve alguna posibilidad de que Ciudadanos acepte España Suma?

Es muy positivo para Ciudadanos también. El PP no sale beneficiado comparativamente en el número de escaños, lo que sale beneficiada es la suma. El reparto de las candidaturas sería muy interesante para Ciudadanos. Estamos obligados a optimizar y a poner de lado nuestras discrepancias, sin renunciar a nuestro programas, siglas y candidatos. Al final creceríamos los dos, sería una cuestión de ubicar las distintas candidaturas según los estudios en cada provincia.

Si usted lo tiene muy claro, pero Ciudadanos, nada.

Ya, ya. Pero yo hasta el 15 de octubre estoy obligado a intentarlo en este tono constructivo, sin segundas intenciones, sin abrazos del oso. Es que creo que es una iniciativa inteligente, necesaria y generosa.

Estuvo reunido con Rivera casi dos horas. ¿Existe algún resquicio para un acuerdo?

Yo me llevo muy bien con Albert. No estuvo acertado en la última campaña cuando criticó con máxima dureza al PP, y es verdad que eso desgastó mucho la confianza. Ahora, después de los pactos del verano, esa relación se ha reconducido. Y hay una compatibilidad. Ciudadanos tiene un discurso mediático muy atractivo y nosotros tenemos una experiencia de gestión imbatible. El centro y la derecha vamos a tener que converger en algún momento. No sé cómo, cuándo, ni con quién. Pero vamos a llegar a un punto en el cual si queremos ser alternativa de Gobierno y ganar tendremos que ir con una estrategia conjunta.

¿Tiene previsto llamar a Rivera para sentarse y hablar sobre una propuesta concreta de España Suma?

Sí, hemos quedado en mantener una interlocución para esta cuestión o para otra cualquiera. Tienen que ser algo discreto.

¿Le gustaría que estuviera Vox en esa fórmula electoral?

Vox ya ha dejado muy claro que no lo quiere, por una cuestión de fondo. La diferencia es que Ciudadanos ha dicho que no le salen los números, pero ha reconocido que tenemos muchos puntos en común. La experiencia de Gobierno con Ciudadanos hace que esa vía nos resulte más cómoda y la que resulta más rentable electoralmente.

«Hay 40 nombres que pueden entrar en la ecuación, en el Congreso y el Senado»

¿Habrá cambios en las listas más allá del ajuste por las bajas?

Yo he dicho a los diputados y senadores que contamos con todos. Y si hay que hacer algún ajuste se hará de acuerdo con las organizaciones provinciales y regionales.

¿Adolfo Suárez Illana seguirá siendo número dos por Madrid?

Adolfo es estupendo y todo el grupo parlamentario se fue de la reunión muy tranquilo.

¿Y Cayetana Álvarez de Toledo encabezará la lista por Barcelona?

Cayetana es estupenda y creo que también está muy tranquila.

Hay candidaturas que merecieron malestar en el PP, como con Juan José Cortés en Huelva.

Yo estoy muy satisfecho con nuestro grupo parlamentario. Tendremos que ir viendo, hay tiempo y previsión de más escaños, unos 20 más en el Congreso y otro tanto en el Senado. Son 40 nombres que pueden entrar en la ecuación.

¿Ve posible la vuelta de Fátima Báñez?

Sería estupendo que volviera a la política activa. Es muy buena amiga y una persona muy querida y respetaré la decisión que ella tome, o si mantiene la que ha tomado.