Pablo Casado: «España ya es el país que peor se está enfrentando a la segunda ola del Covid-19»

El presidente Pedro Sánchez se jacta de haber salvado más de 400.000 vidas y se felicita por la gestión de su Gobierno. ¿Por qué cree usted que España es el segundo país de la UE con mayor letalidad porcentual y el primero de la ... OCDE en caída del PIB?

La gestión de la crisis ha sido una auténtica calamidad por parte del Gobierno. Somos el país del mundo con mayor mortalidad, solo por detrás de Ecuador y Perú. Somos el peor de todo el mundo desarrollado en contagios y desplome del PIB. La crisis no ha sido simétrica: ha golpeado a quien peor lo ha hecho, a quien ocultó las alertas, a quien compró los test y las mascarillas fraudulentas, a quien tuvo la soberbia de no proteger a los sanitarios. La gestión no ha podido ser peor. Y ha sido una auténtica barbaridad que el Gobierno no haya reconocido la cifra de muertos. No se puede entender con el INE, el Instituto Carlos III o la propia Seguridad Social diciendo que hay en torno a los 45.000 muertos. Vamos a plantear también una comisión que pueda hacer un recuento objetivo de esas cifras.

Vuelven a dispararse los contagios en España.

En el campo sanitario tampoco entendemos por qué el Gobierno no nos recoge la mano tendida. No entiendo por qué no han escuchado nuestra propuesta del marco jurídico alternativo al estado de alarma. Parece que desean volver al estado de alarma, que desean volver a gobernar sin ningún contrapeso institucional. Nosotros ya hemos dicho que hay leyes sanitarias en vigor que consagran el mando único, como hicimos en el ébola. Hemos recordado que hay leyes en materia de seguridad que consagran la limitación de movimientos pero si ellos lo negaran, que es lo que hacen, estaríamos dispuestos a apoyar una reforma legislativa de la ley orgánica de 1986 que solo añadiendo un bis al artículo tercero, en la línea de lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, concretaría las medidas que se pueden tomar en base a la ley orgánica que permite limitar derechos fundamentales. También hemos pedido modificar la ley del contencioso-administrativo para que, sobre las resoluciones del Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas entiendan los TSJ y el Tribunal Supremo. De esa manera, mantenemos la garantía jurídica pero damos agilidad y eficacia. Todo esto lo hemos planteado desde hace dos meses, pero el Gobierno, incomprensible e irresponsablemente, se niega hacerlo. Y así tenemos ahora a las comunidades autónomas haciendo lo que pueden entre sus juzgados de lo Contencioso mientras el Gobierno se lava las manos y se va de vacaciones teniendo España 600 rebrotes. España es el país que peor se enfrentó a la primera oleada del Covid-19 en todo el mundo y ya es el país que peor se está enfrentando a la segunda oleada en todo el mundo. Es algo imperdonable. Porque aunque sea por respeto a los 45.000 muertos algo deberían haber aprendido.

Entonces, usted no es partidario de un estado de alarma si los contagios se disparan...

Fui partidario del estado de alarma en un momento en el que había mil muertos al día. Evidentemente, si hay un colapso en urgencias habrá que hacerlo otra vez, pero es lo que hay que evitar. Las propuestas que le he comentado dan una efectividad mucho más quirúrgica. ¿Por qué a Alemania o Corea del Sur le ha ido mejor económicamente? Porque no llegaron a parar todo el país, utilizaron legislación en vigor sin acudir a la excepcionalidad constitucionalidad, hicieron tests en las fábricas donde se producían contagios, utilizaron aplicaciones informáticas para rastrear sus contactos, protegieron a las personas enfermas y mayores sin tener que confinar al resto... No sé por qué el Gobierno vuelve a cometer los errores de enero, febrero y marzo y ojalá no tengamos que llegar a esa situación porque hay una alternativa clarísima. No podemos volver a eso. Muchos aplausos a los sanitarios en los balcones pero los sanitarios pueden volver a estar colapsados en los centros de salud en verano. España no merece un Gobierno con tanta arrogancia, que oculte tanto la realidad y con tanta incompetencia.

¿Cómo vivió la pandemia?

Fueron momentos terribles. Todos hemos perdido amigos o familiares. Todos hemos sufrido no poder estar con nuestros padres, con nuestros abuelos o ver a tantos amigos yéndose al paro. Y a eso se añade, como líder de la oposición, la desazón de ver a un Gobierno que no hacía nada bien. Ni proteger a los sanitarios, ni evitar las muertes, ni reforzar el sistema sanitario, ni comprar material a tiempo, ni evitar los estragos económicos y el paro... Incluso estamos en la lista negra de países en cuanto a turismo internacional...¿Qué ha hecho bien el Gobierno? ¿Y en qué ha contado con la oposición? Porque la oposición ha apoyado hasta siete decretos económicos o hasta el decreto de la nueva normalidad. Este Gobierno solo se ocupa de hacer oposición a la oposición. Y no puede ser que este Gobierno esté dividido y eso lastre su eficacia. Este Gobierno solo se ocupa de la propaganda y de no ser arrollado por su socio.

Pablo Casado (Palencia, 1981) es líder del PP desde hace dos años ÁNGEL DE ANTONIO

Usted se presentó a las primeras elecciones con postulados más a la derecha que Rajoy, luego los dulcificó un poco y mejoró electoralmente. ¿Cuál es su plan de futuro: más centro o más derecha?

Tengo el mismo programa. No ha cambiado nada. En temas muy de actualidad este verano: ya planteé hace dos años una nueva legislación contra los okupas, esta semana la hemos vuelto a registrar; planteé una política de inmigración frente a las mafias irregulares, también la hemos registrado ayer [por el jueves] porque cada vez que lo hacemos nos la rechazan. En tema de educación, planteé una ley de Educación para que nuestros hijos tengan un futuro en materias de formación de bilingüismo, de materias troncales en toda España... en eso estamos ahora con la contrarreforma de la ministra Celaá. Planteé una rebaja fiscal o la equiparación salarial. Al final el debate de la moderación y la centralidad es un debate que siempre utiliza el PSOE cuando se le ha acabado la gasolina. Pero la radicalidad es objetiva y no hay un solo partido socialdemócrata en Europa que haya pactado con comunistas, con partidos independentistas y con herederos de bandas terroristas. La Unión Europea nació contra el nacionalismo, el populismo y el comunismo, ¿y Pedro Sánchez es quien se erige como el mayor europeísta?.

En el PP se da hoy una singularidad, tiene al único político europeo que ha logrado cuatro mayorías absolutas consecutivas. Ante ese activo, ¿aceptaría usted una solución a lo PNV, continuar como presidente del partido y que Alberto Núñez Feijóo fuese cabeza de cartel electoral?

Alberto Núñez Feijóo es una persona imprescindible para el PP. Para mí siempre ha sido un apoyo fundamental. Lo fue cuando me presenté al Congreso Nacional. Lo ha sido durante todas las campañas. Y yo, humildemente, también he intentado serlo cuando él ha tenido una reivindicación a nivel nacional. Y los gallegos han vuelto a primar la gestión de Alberto Núñez Feijóo y también, como él siempre dice, la marca popular que nunca les ha defraudado. En Galicia ellos siempre dicen que han tenido un ritmo distinto en el sentido de que, en plena disolución de la UCD, Albor ganaba con mayorías absolutas; después de la derrota de Aznar, Fraga gana en el 93 con mayoría absoluta; después de la victoria de Zapatero en 2008, Feijóo gana; y, ahora, poco después de la victoria de Sánchez, Feijóo gana. Pero al mismo tiempo, esas victorias han sido percusoras de la recuperación de los gobiernos nacionales del PP. Como el dijo en la noche electoral, en la que brindó el triunfo a todo el partido a nivel nacional, es una victoria para Alberto y es una victoria para el PP. Estoy convencido de que va a ser un paso previo para nuestra victoria a nivel nacional.

¿Qué libro está leyendo y qué serie está viendo este agosto, si es que le queda tiempo para algo?

«La habitación donde sucedió», de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump. ¿Y una serie? He de decir que durante el año no soy muy seguidor de series al tener niños muy pequeños y cuando ponemos la tele vemos películas. Pero reconozco que, llevado por la curiosidad de los acontecimientos presentes, puse «The Crown» («La Corona») el otro día. A ver si consigo verla más.