Pablo Casado, en ABC: «Nadie ha defendido la historia del partido más que yo» Pablo Casado no ha desvelado el futuro de la sede de Génova pero insiste en que si un juez determina que alguna de las reformas no se han hecho «de forma correcta» actuarán «en consecuencia»

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha hablado esta mañana, durante la entrevista que ha realizado el director de ABC, Julián Quirós, del futuro de la sede de Génova aunque no ha desvelado ningún detalle ni si el partido está buscando un nuevo edificio. El líder popular ha defendido que el anuncio del traslado se hizo en su día «por dar un mensaje de eficiencia, de partido abierto, transparente».

Pablo Casado ha insistido que el posible cambio de ubicación de la sede del Partido Popular no es incompatible con reivindicar la historia del partido. «Nadie ha defendido la historia del partido más que yo, nadie. ¿Y voy a seguir defendiendo el legado de los expresidentes del partido? Nadie los ha defendido más que yo. Ahora, lo que yo no voy a tener que hablar de una conducta particular que ha ido contra el partido de personas que ni siquiera conozco».